«Проданную» дагестанкой девочку хотят удочерить более 200 россиян

Как рассказали волонтеры освободительного движения «Альтернатива», им пришло уже более 200 обращений от разных людей по поводу удочерения малышки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Шокирующая история про молодую жительницу Дагестана, которая пыталась продать новорожденную дочь в Москве, потрясла почти всю страну.

Напомним, что судьба малышки могла бы закончиться печально, если бы не волонтеры освободительного движения «Альтернатива».

- Мы предупреждали, что ребенок будет передан цыганам с соответствующим будущем. Но во время торга ее это все мало интересовало. Наши сотрудники и оперативники МУР задержали злоумышленницу при передаче денег в процессе продажи. Сейчас от этого ребенка мать написала отказную. И мы надеемся, что для маленькой девочки найдутся родители. Ребенку чуть больше недели, - рассказала волонтер после этого инцидента.

Судьба малышки могла бы закончиться печально, если бы не волонтеры освободительного движения Фото: Архив КП

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против многодетной матери возбудили уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Сейчас идут следственные действия.

Тем временем, как рассказали волонтеры освободительного движения «Альтернатива», им пришло уже более 200 обращений от разных людей по поводу удочерения малышки.

- Сейчас ждем ответа от органов опеки. Как мы уже говорили, мы — не карательный орган, и наша главная цель помочь. Работа по поиску детей, которых продают, в первую очередь сталкивает нас с женщинами, которые бы и рады не расставаться со своими детьми, но оказались в сложной жизненной ситуации. Их бросили самые близкие люди, и нет ни постоянного крова, ни заработка, ни перспектив его получить, - рассказали активисты.

По их словам, у волонтеров уже более 10 подопечных, которых они нашли под видом потенциальных покупателей, и узнав их положение, теперь обеспечивают минимальным жильем и продуктами питания.

- В каких-то случаях им оказывается юридическая помощь, в каких-то — прямая материальная. Мы не ожидали, что это окажется непредвиденной частью расходов, но мы считаем, в этих случаях надо помогать самым уязвимым категориям населения. Если вы считаете, что мы правы, оказывая помощь женщинам в таких трудных ситуациях, можете нас поддержать, - сообщают волонтеры «Альтернативы».

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