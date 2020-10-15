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Общество

«Проданную» дагестанкой девочку хотят удочерить более 200 россиян

Многодетная мать планировала купить на эти деньги дом в селе
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Как рассказали волонтеры освободительного движения «Альтернатива», им пришло уже более 200 обращений от разных людей по поводу удочерения малышки

Как рассказали волонтеры освободительного движения «Альтернатива», им пришло уже более 200 обращений от разных людей по поводу удочерения малышки

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Шокирующая история про молодую жительницу Дагестана, которая пыталась продать новорожденную дочь в Москве, потрясла почти всю страну.

Напомним, что судьба малышки могла бы закончиться печально, если бы не волонтеры освободительного движения «Альтернатива».

- Мы предупреждали, что ребенок будет передан цыганам с соответствующим будущем. Но во время торга ее это все мало интересовало. Наши сотрудники и оперативники МУР задержали злоумышленницу при передаче денег в процессе продажи. Сейчас от этого ребенка мать написала отказную. И мы надеемся, что для маленькой девочки найдутся родители. Ребенку чуть больше недели, - рассказала волонтер после этого инцидента.

Судьба малышки могла бы закончиться печально, если бы не волонтеры освободительного движения

Судьба малышки могла бы закончиться печально, если бы не волонтеры освободительного движения

Фото: Архив КП

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против многодетной матери возбудили уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Сейчас идут следственные действия.

Тем временем, как рассказали волонтеры освободительного движения «Альтернатива», им пришло уже более 200 обращений от разных людей по поводу удочерения малышки.

- Сейчас ждем ответа от органов опеки. Как мы уже говорили, мы — не карательный орган, и наша главная цель помочь. Работа по поиску детей, которых продают, в первую очередь сталкивает нас с женщинами, которые бы и рады не расставаться со своими детьми, но оказались в сложной жизненной ситуации. Их бросили самые близкие люди, и нет ни постоянного крова, ни заработка, ни перспектив его получить, - рассказали активисты.

По их словам, у волонтеров уже более 10 подопечных, которых они нашли под видом потенциальных покупателей, и узнав их положение, теперь обеспечивают минимальным жильем и продуктами питания.

- В каких-то случаях им оказывается юридическая помощь, в каких-то — прямая материальная. Мы не ожидали, что это окажется непредвиденной частью расходов, но мы считаем, в этих случаях надо помогать самым уязвимым категориям населения. Если вы считаете, что мы правы, оказывая помощь женщинам в таких трудных ситуациях, можете нас поддержать, - сообщают волонтеры «Альтернативы».

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