По мнению Владимира Владимирова, это «позволит создать дополнительную «эпидемиологическую паузу» Фото: Олег УКЛАДОВ

Осенние каникулы в Ставропольском крае 2020: дети будут отдыхать до 15 ноября. Об этом стало известно во время встречи губернатор Ставрополья с министром образования края Евгением Козюрой.

— Коронавирус наступает интенсивнее, скоро к нему начнут присоединяться грипп и ОРВИ. Проработайте возможность продления осенних школьных каникул. Например, чтобы они шли не с 1 по 8 ноября, как планировалось, а до 15 ноября, — подчеркнул глава региона.

По мнению Владимира Владимирова, это «позволит создать дополнительную «эпидемиологическую паузу».

Подготовить предложения нужно таким образом, чтобы родители четко понимали ситуацию еще до начала каникул, пояснил губернатор.

Напомним, в последние время много вопросов поступает от родителей школьников по поводу переноса осенних каникул.

Дело в том, что в Московской области ученики «ушли на отдых» уже с 5 октября. Разъяснения по этому вопросу давал министр образования Ставрополья Евгений Козюра:

— Хочу вам ответственно заявить, что учебный процесс на Ставрополье осуществляется по четвертям. Мы учимся первую четверть, это сентябрь и октярь. А осенние каникулы запланированы с 1 по 8 ноября. И они пройдут в соответствии графиком учебного процесса, — сообщил он.

Козюра также объяснил по поводу переноса каникул у московских школьников:

— Многие спрашивают, почему в Московской области каникулы начинаются с 5 октября. У них другой график учебного процесса. Их модульный график соответствует пяти неделям. Поэтому ученики школ Московской области уйдут на осенние каникулы с 5 октября 2020 года. С учетом их эпидситуации они принимают такое решение.

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