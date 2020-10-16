Ставропольский филиал РАНХиГС: предельный возраст молодежи может быть увеличен

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В 2014 году распоряжением правительства были утверждены «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в котором понятие "Молодежь" включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет.

В настоящее время предельный возраст молодежи в России планируется увеличить с нынешних 30 лет до 35 лет.

-Такие меры помогут молодёжиеще пять лет получать поддержку от государства, то есть определенные льготы и социальные пакеты. На расширение рамок, скорее всего, повлиял тот факт чтомногие современные молодые люди не торопятся жить самостоятельно. Молодые семьи могут рассчитывать на получение ипотеки с минимальными процентами. Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка, - отмечает Лебедева Елена, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.