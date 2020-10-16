Студенты Ставропольского филиала РАНХиГС учатся публичным выступлениям в «Школе спикера»

Фото: пресс-служба вуза

Студенты Ставропольского филиала РАНХиГСс 13 октября принимают участие в «Школе спикера», организованном дискуссионным клубом «Точка зрения».

Студенты изучат виды дебатов, основы публичных выступлений, познакомятся с методиками постановки голоса, освоят способы аргументации. Также участники сразятся в командном турнире по британским парламентским дебатам.

-Публичные выступления имеют важное значение, и для бизнеса, и для образования, и для широкой общественности. Есть много преимуществ публичных выступлений, как лично для человека, так и для бизнеса, именно по этому так важно и нужно учится эффективным публичным выступлениям», отметила Шевченко Мария, студентка Ставропольского филиала РАНХиГС.

-Многие хорошо знакомы с чувством глоссофобии (боязни публичных выступлений), это мешает не только в образовании, но и в карьерном росте. Возможность учится публичным выступлениям большой шаг в формировании и взрослении личности, - комментирует Ольга Пименова, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.