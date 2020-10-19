В Ставропольском филиале РАНХиГС прошли обучение государственные служащие Ставропольского края

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В Ставропольском филиале РАНХиГС закончилось обучение по программе повышения квалификации «Правовые основы законотворческой деятельности в Российской Федерации и Ставропольском крае

Обучение проводилось в рамках Государственного контракта, заключенного с Правительством Ставропольского края.

- Современные инструменты и технологии, используемые в государственном и муниципальном управлении, изменили требования к компетенциям и подготовке управленческих кадров, их квалификации. Выросла потребность к знаниям в области права и навыкам правоприменения. Современный государственный служащий должен обладать достаточным уровнем правовых знаний об устройстве государства, общества, политической и экономической системы, организации политической власти, обладать профессиональной правовой культурой должностного лица. Управление на основе права – формула современного государственного и муниципального управления, прокомментировала Ольга Перепадя, руководитель программы, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.