Финграмотность и ЖКХ: что влияет на наши траты

Хочешь экономить на коммуналке? Изучай основы финграмотности! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квартплата - это не только постоянная, но еще и довольно существенная строка расходов в бюджете большинства семей. Потому важно знать, за счет чего можно по ней экономить, как оптимизировать траты и как их контролировать. Тем более что пандемия коронавируса, когда многие стали работать из дома, заставила существенно пересмотреть свои взгляды на быт и расходы на него. Ответим на некоторые актуальные вопросы.

Получится ли сэкономить, если не передавать показания квартирных счетчиков воды и электроэнергии?

Вряд ли. Сама идея оборудования жилья индивидуальными приборами учета подразумевает регулярную передачу их показаний, чтобы расчеты велись по факту потребления. Тогда человек платит за тот объем ресурсов, который был использован, и, соответственно, может оценить свои возможности в плане экономии и сокращения потребления.

Если в назначенную дату показания счетчиков отсутствуют, то за водоснабжение и электроэнергию плата собственнику жилья начисляется исходя из среднемесячных объемов потребления коммунальных ресурсов. А по истечении 3 месяцев в основу расчета платы лягут нормативы. Причем с 2016 года к ним применяются повышающие коэффициенты.

Плата за услуги ЖКХ по нормативам всегда больше?

Обычно люди, которые внимательно следят за своими расходами, в частности, за начислениями по услугам ЖКХ, и стараются их минимизировать, экономно расходуя воду и свет, по фактическим показаниям платят меньше нормативов.

Более того, нужно понимать, что при отсутствии индивидуальных приборов учета в квартире или при длительном непредоставлении их показаний расчет платы за коммунальные услуги по нормативам потребления производится на основании количества граждан, постоянно и временно проживающих в квартире.

Соответственно, для некоторых семей, где по прописке число людей больше, чем по факту, платить по нормативу невыгодно. В этом случае факт потребления будет явно ниже нормативного.

Что происходит с начислениями, когда плательщик после перерыва снова передает показания счетчиков воды и электроэнергии?

Необходимо обратиться к исполнителю коммунальной услуги, указанном в платежке (управляющая компания, ТСЖ или поставщик ресурсов). Его представители составят акт снятия контрольных показаний приборов учета в вашей квартире, и далее будет произведен перерасчет. Таким образом, человек вернется к расчетам за фактические объемы потребления воды и электроэнергии.

Как действует мораторий на начисление пени и взыскание неустойки по задолженностям оплаты за коммунальные платежи?

Мораторий введен в связи с пандемией. Это означает, что все неустойки и штрафы в случае просрочки оплаты жилищно-коммунальных услуг приостановлены. На время его действия - до 1 января 2021 года - информация о пени в платежном документе не указывается, а в период с 1 апреля до конца этого года начисление пени не производится. Но если собственник жилья до моратория нарушал сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг и у него имеется пеня, списанию она не подлежит.

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