Ставропольский филиал РАНХиГС высказывают свою гражданскую позицию по отношению к экстремизму в соцсетях

Фото: пресс-служба вуза

На сегодняшний день именно Интернет и социальные сети стали основными путями для распространения экстремистских идей.

Причина проста – абсолютная доступность материалов для неограниченного числа пользователей, особенно из молодежной среды.

В настоящее время во всемирной сети представлены практически все типы организаций, применяющих в своей деятельности экстремистские методы.

Число сайтов, содержащих материалы экстремистского характера, насчитывает почти семь тысяч, в том числе более 150на русском языке.

Активная жизненная позиция студентов РАНХиГС по отношению к экстремизму в социальных сетяхвыражается в неприятии любых видов и форм пропаганды национальной розни или призывов к противоправным действиям по отношению к государственной власти.Всем пользователям соцсетей необходимо проверять описание и содержание любых групп, в которые вас кто-то приглашает.

Кроме этого, нужно добавлять «в друзья» только тех людей, с которыми вы знакомы лично, а такжеизбегатьнезнакомых людей, которые склонны к агитациимолодежи в ряды сомнительныхорганизаций.

- Необходимо знать содержание экстремистских материалов и перечень экстремистских и террористических организаций, запрещенных в России, их атрибутику и символику. Не стоит размещать картинки, видео-, аудио- и текстовые материалы, вызывающие хотя бы малейшее сомнение, – отметили Валерий Аносов и Николай Ненашев, студенты Ставропольского филиала РАНХиГС.