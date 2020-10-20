Ставропольский филиал РАНХиГС: СП сообщила о низком уровне исполнения госпрограммы развития экономики

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«Согласно данным Счетной ПалатыРоссийской Федерации, исполнение государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в целом составило только 55,3%.

При этом отдельные подпрограммы исполнены только на 5 -10 %. При общем увеличении бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы на сумму свыше 200 млрд. рублей, ставится вопрос о необходимости повышения эффективности использовании выделенных бюджетных ресурсов.

Наиболее низким показателем кассового исполнения характеризуется подпрограмма «Инвестиционный климат» (5,2%показателя сводной бюджетной росписи на 2020 год).

По данному направлению на 2021 и 2022 годы запланировано увеличение финансирования на 7,2 и 7,5 млрд. рублей соответственно. В качестве обоснования не освоения бюджетных средств указывается «отсутствие увязки объемов выделяемых финансовых ресурсов с достижением плановых значений по целевым показателям».

С учетом общего сокращения бюджетного финансирования во многих приоритетных программах социально-экономического развития на предстоящий бюджетный период, возникает объективная необходимость разработки более действенных механизмов достижения стратегических целей Программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» или переориентация выделяемых ресурсов в более результативные сегменты», - комментируетпрофессорСтавропольского филиала РАНХиГСШаталова Ольга.