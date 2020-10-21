Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 21 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 21 октября. Сообщаем актуальные данные о COVID-19 в городах и районах региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Данные на 20 октября. Как только поступит свежая статистика - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3401 случай, 2699 выздоровевших, 141 смерть;

2. Буденновский район - 1128 случаев, 571 выздоровевших, 17 смертей;

3. Пятигорск - 1052 случая, 926 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 909 случаев, 789 выздоровевших, 24 смерти;

5. Кисловодск - 837 случаев, 715 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 840 случаев, 272 выздоровевших, 19 смертей;

7. Петровский район - 742 случая, 662 выздоровевших, 12 смертей;

8. Нефтекумский горокруг - 664 случая, 451 выздоровевший, 17 смертей;

9. Невинномысск - 655 случаев, 560 выздоровевших, семь смертей;

10. Благодарненский горокруг - 637 случаев, 450 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 602 случая, 515 выздоровевших, семь смертей;

12. Ипатовский горокруг - 562 случая, 253 выздоровевших, 10 смертей;

13. Ессентуки - 566 случаев, 497 выздоровевших, 13 смертей;

14. Минераловодский горокруг - 597 случаев, 404 выздоровевших, 22 смерти;

15. Изобильненский район - 513 случаев, 492 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 503 случая, 367 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 464 случая, 436 выздоровевших, три смерти;

18. Курский район - 384 случая, 129 выздоровевших, пять смертей;

19. Труновский район - 428 случаев, 165 выздоровевших, шесть смертей;

20. Левокумский район - 379 случаев, 253 выздоровевших, восемь смертей;

21. Советский горокруг - 375 случаев, 327 выздоровевших, две смерти;

22. Красногвардейский район - 378 случаев, 127 выздоровевших, смертей нет;

23. Железноводск - 325 случаев, 187 выздоровевших, три смерти;

24. Туркменский район - 330 случаев, 254 выздоровевших, три смерти;

25. Новоселицкий район - 360 случаев, 187 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 312 случаев, 273 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 327 случаев, 292 выздоровевших, три смерти;

28. Кировский горокруг - 226 случаев, 202 выздоровевших, четыре смерти;

29. Новоалександровский горокруг - 251 случай, 157 выздоровевших, четыре смерти;

30. Степновский район - 195 случая, 93 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 175 случаев, 135 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 109 случаев, 94 выздоровевших, пять смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По информации на утро 21 октября, в Ставропольском крае коронавирус обнаружили у 19232 человека. Выздоровели 13939 пациентов, скончались 383 зараженных.