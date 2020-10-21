"Он просто ударился коленкой": на Ставрополье подросток умер при загадочных обстоятельствах

Халила Сулейманова хоронили в его день рождения Фото: Предоставлено героем публикации

3 мая на Ставрополье при загадочных обстоятельствах скончался 16-летний подросток Халил Сулейманов. За неделю до этого парень упал на колено. Делом после обращения к президенту России занялся Следственный комитет России.

"КП" рассказывает, что известно о смерти ставропольского студента.

СМЕРТЬ ЗА СУТКИ ДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

26 апреля Халил, старший мужчина в семье, возился во дворе со штукатуркой и по неосторожности упал на колено. Нога разболелась, и парень смазал травму охлаждающей мазью. Но боль не унималась - к тому же поднялась температура до 39,5. И 28 апреля Халил с мамой обратился к врачам.

Халил Сулейманов три года назад потерял отца. С тех пор он выполняет всю мужскую работу в семье Фото: Предоставлено героем публикации

- Педиатр отправила нас к травматологу, - рассказала "КП" мать Мадина Сулейманова. - Она считала, что температура поднялась из-за колена. А тот сказал: "Температура - это не ко мне". И назначил лечение, как для ушиба: мазь, фиксирующая повязка и покой. Мы соблюдали все. Халил вставал только поесть и в туалет. И то, не опираясь на больную ногу. Врач сказал на приеме: "Не станет лучше - приходите после праздников, 6 мая". Но еще до праздников стало хуже.

К 30 апреля температура уменьшилась до 37,8. Но недомогания дошли до спины, появились слабость и боль в мышцах. Оттек никак не спадал. 1 мая мама опять повезла сына в больницу за консультацией хирурга.

- Дежурным в больнице оказался тот же травматолог. По телефону он передал указание наложить лангет, считая, что сын просто шевелил ногой. Я потребовала приема у хирурга, но прислали педиатра. Она осмотрела и отправила почему-то на снимок голеностопа. С этим снимком мы пошли к хирургу. В этот момент он точил ногти. Заключил, что с голеностопом все в порядке. А когда я попросила его посмотреть колено Халила - сказал: "У вас же ушиб. Наложите лангет". И я поверила: Халил же занимался борьбой. Травма, может, какая.

Халил Сулейманов с мамой Мадиной Фото: Предоставлено героем публикации

Холодный лангет облегчил боль, но всю ночь Халил не спал. На утро 2 мая на лице появились высыпания, затруднилось дыхание. К вечеру силы совсем иссякли, и Мадина вызвала "Скорую".

- Халила натурально занесли в машину и отвезли в инфекционное отделение. Хирург, реаниматолог и педиатр собрались на консилиум. Первые говорят, что это сепсис, а последняя уверяет, что это ветрянка. Они не могли поставить диагноз. И только утром заявили, что нужна срочная операция.

3 мая, в районе 10 часов, Халила забрали в операционную. Позже один из хирургов заверил, что операция закончилась, но ребенок в очень тяжелом состоянии.

- В 12 часов я случайно услышала разговор двух медсестер. Одна спросила, как там дела у пациента. А та: "Ничего хорошего". И тогда реаниматолог вышел и сказал, что мой ребенок умер. В последнем нашем разговоре он сказал: "Чего ты плачешь, мама? Я ухожу мучеником". И не плакал.

По документам, пациент скончался в 11:30. Ровно через сутки, в 11 часов 4 мая, Халилу исполнилось бы 17 лет. В день рождения родные и близкие собрались, чтобы его похоронить.

Могильная плита Халила Сулейманова Фото: Предоставлено героем публикации

"КОСВЕННАЯ ВИНА"

- По "голубой бумажке" патологоанатома, у ребенка был острый гематогенный остеомиелит. Причина смерти - сепсис. Анализы его не показывали, - говорит Мадина. - Краевые педиатры сказали, что так стремительно болезнь развивается только на фоне абсолютно здорового организма. Все началось именно с колена. Просто ударился. Небольшой хлопок.

После смерти сына Мадина обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Смерть по неосторожности", но экспертиза показала, что вина врачей "косвенная". Медиков никак не наказывали до октября, а после пятерым специалистами объявили выговоры. Кроме того, одного педиатра отправили на повышение квалификации, а реаниматолог ушел по собственному желанию.

Мадину такое наказание не устроило, и она написала обращение к Владимиру Путину. Из Москвы ей ответили:

- Ваше обращение на имя президента Российской Федерации, полученное и зарегистрированное 15 октября, перенаправлено для рассмотрения в Следственный комитет России.

Ответ из Москвы на обращение Мадины

Женщина ждет результаты другой экспертизы. По ее словам, если виновные не понесут наказания, она пойдет в Европейский суд по правам человека.

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