Доцент Ставропольского филиала РАНХиГС: продлена упрощенная МСЭ для установления инвалидности до марта 2021 года

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Правительство РФ своим Постановлением «О временном порядке признания лица инвалидом» продлило упрощенную процедуру медико-социальной экспертизы в целях признания лица инвалидом до марта 2021 года.

С 1 марта по 1 октября 2020 года граждан признавали инвалидами в особом порядке.

- Предусматривалось заочное освидетельствование граждан, проходящих МСЭ как первично, так и повторно - путем продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») с сохранением причины инвалидности на 6 месяцев начиная с даты, до которой была установлена инвалидность.

Теперь решено установить аналогичные правила на период со 2 октября 2020 г. по 1 марта 2021 г.

Таким образом Правительство РФ, заботясь о наименее защищенной в социальном плане, группе населения, стремиться снизить риск их заражения коронавирусом, а также в условиях пандемии принимает максимально возможные меры по реализации прав инвалидов на социальную защиту. Предоставляемые услуги в этой ситуации будут предоставляться в дистанционном режиме, также, как и впоследствии получаемая ими пенсия, а также технические средства реабилитации инвалидов, без каких-либо очередей, без личного обращения заявителя. Упрощенный порядок касается тех лиц, у которых подходят сроки очередного освидетельствования, а также тех, которые проходят процедуру впервые. Также в Правительстве прорабатывается вопрос о продлении указанной процедуры и после отмены ограничений, связанных с пандемией, - прокомментировал Сергей Перепадя, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.