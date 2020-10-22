Доцент Ставропольского филиала РАНХиГС: Минфин выводит из-под повышенной ставки НДФЛ доходы от продажи квартир и авто

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Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о введении повышенной ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн руб. в год.

Сразу после этого Минфин сообщил о своих поправках уже ко второму чтению проекта: в интересах «социальной справедливости» ведомство предлагает уточнить, что ставкой в 15% будут облагаться только регулярные активные доходы — зарплаты, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг.

Средства от продажи личного имущества (недвижимость, автомобили и так далее), а также страховые выплаты под повышенную ставку не попадут.

Впрочем, в большом числе случаев граждане с таких доходов подоходный налог сейчас вовсе не платят, так что уточнения Минфина отчасти носят симоволический характер.

- Принятые поправки в части введения прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ в полной мере соответствуют классическому принципу справедливости налогообложения. Вполне справедливо, что под повышенную ставку налога попадут только регулярные активные доходы граждан, превышающие 5 млн. руб. в год. Доходы от продажи личного имущества граждан, не используемого в предпринимательской деятельности, носят как правило не регулярный разовый характер, и в этой связи не учитываются при расчете общего годового дохода, облагаемого по повышенной ставке НДФЛ, - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Воробьева Елена.