Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 23 октября 2020: число умерших достигло 391

В регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом Фото: Александр АБРАМОВ

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 23 октября 2020 года. Актуальная информация по распространению коронавирусной инфекции на территории региона и эпидситуации. Число зараженных, выздоровевших и количество летальных исходов — в публикации «КП - Северный Кавказ».

По последним данным на утро 23 октября 2020 года коронавирусная инфекция в Ставропольском крае подтвердилась у 19598 жителей.

За сутки заразились еще 177 пациентов. Четверо из заболевших в регионе скончались за последние сутки. Всего умерших в крае – 391.

В ставропольском городе Лермонтове уже более двух месяцев лечат единственного больного коронавирусом. На протяжении 63 дней в городе не меняется статистика, следует из данных Роспотребнадзора.

20 августа пациенту поставили диагноз «коронавирус». Он был шестым больным COVID-19 в Лермонтове. На тот момент в городе уже было пять случаев заражения, все из которых закончились выздоровлением.

Сейчас в Лермонтове шесть случаев заболевания коронавирусом. Это самый низкий показатель в Ставропольском крае.

Тем временем в инфекционной больнице Пятигорска появятся еще 104 койки с кислородной подводкой. Сейчас в медучреждении принимают только Covid-пациентов. Недавно в больнице запустили компьютерный томограф: в сутки проводят от 80 до 100 исследований.

Параллельно идут работы по наращиванию коечного фонда для инфекционных больных. Кислородом обеспечат еще 104 койки. Закупаются дополнительные газификаторы.