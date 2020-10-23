Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 23 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 23 октября. Сообщаем последние данные о COVID-19 в городах или районах региона. Число заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Данные на 22 октября. Как только появятся новые - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3473 случая, 2814 выздоровевших, 145 смертей;

2. Буденновский район - 1153 случая, 616 выздоровевших, 17 смертей;

3. Пятигорск - 1068 случая, 942 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 924 случая, 806 выздоровевших, 24 смерти;

5. Шпаковский район - 861 случай, 282 выздоровевших, 20 смертей;

6. Кисловодск - 845 случаев, 722 выздоровевших, пять смертей;

7. Петровский район - 755 случаев, 673 выздоровевших, 12 смертей;

8. Невинномысск - 671 случай, 581 выздоровевший, семь смертей;

9. Нефтекумский горокруг - 665 случаев, 463 выздоровевших, 17 смертей;

10. Благодарненский горокруг - 648 случаев, 457 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 612 случаев, 545 выздоровевших, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 610 случаев, 415 выздоровевших, 22 смерти;

13. Ессентуки - 574 случая, 515 выздоровевших, 14 (+1) смертей;

14. Ипатовский горокруг - 573 случая, 263 выздоровевших, 11 (+1) смертей;

15. Изобильненский район - 523 случая, 501 выздоровевший, пять смертей;

16. Предгорный район - 509 случаев, 372 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 469 случаев, 442 выздоровевших, три смерти;

18. Труновский район - 440 случая, 176 выздоровевших, шесть смертей;

19. Левокумский район - 392 случая, 259 выздоровевших, восемь смертей;

20. Красногвардейский район - 390 случаев, 134 выздоровевших, смертей нет;

21. Курский район - 386 случаев, 131 выздоровевший, пять смертей;

22. Советский горокруг - 382 случая, 337 выздоровевших, две смерти;

23. Новоселицкий район - 361 случай, 187 выздоровевших, четыре смерти;

24. Апанасенковский район - 342 случая, 297 выздоровевших, три смерти;

25. Туркменский район - 337 случаев, 260 выздоровевших, три смерти;

26. Железноводск - 328 случаев, 190 выздоровевших, три смерти;

27. Грачевский район - 328 случаев, 303 выздоровевших, две смерти;

28. Новоалександровский горокруг - 259 случаев, 163 выздоровевших, четыре смерти;

29. Кировский горокруг - 227 случаев, 205 выздоровевших, четыре смерти;

30. Степновский район - 196 случаев, 94 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 180 случаев, 152 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 111 случаев, 95 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 23 октября, в Ставропольском крае коронавирус зафиксировали у 19598 человек. Вылечили 14400 больных, от вируса скончались 391 инфицированный.

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