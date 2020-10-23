Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 23 октября

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 23 октября. Сообщаем последние данные о COVID-19 в городах или районах региона. Число заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".
Данные на 22 октября. Как только появятся новые - мы обновим таблицу.
1. Ставрополь - 3473 случая, 2814 выздоровевших, 145 смертей;
2. Буденновский район - 1153 случая, 616 выздоровевших, 17 смертей;
3. Пятигорск - 1068 случая, 942 выздоровевших, 15 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 924 случая, 806 выздоровевших, 24 смерти;
5. Шпаковский район - 861 случай, 282 выздоровевших, 20 смертей;
6. Кисловодск - 845 случаев, 722 выздоровевших, пять смертей;
7. Петровский район - 755 случаев, 673 выздоровевших, 12 смертей;
8. Невинномысск - 671 случай, 581 выздоровевший, семь смертей;
9. Нефтекумский горокруг - 665 случаев, 463 выздоровевших, 17 смертей;
10. Благодарненский горокруг - 648 случаев, 457 выздоровевших, пять смертей;
11. Кочубеевский район - 612 случаев, 545 выздоровевших, семь смертей;
12. Минераловодский горокруг - 610 случаев, 415 выздоровевших, 22 смерти;
13. Ессентуки - 574 случая, 515 выздоровевших, 14 (+1) смертей;
14. Ипатовский горокруг - 573 случая, 263 выздоровевших, 11 (+1) смертей;
15. Изобильненский район - 523 случая, 501 выздоровевший, пять смертей;
16. Предгорный район - 509 случаев, 372 выздоровевших, восемь смертей;
17. Арзгирский район - 469 случаев, 442 выздоровевших, три смерти;
18. Труновский район - 440 случая, 176 выздоровевших, шесть смертей;
19. Левокумский район - 392 случая, 259 выздоровевших, восемь смертей;
20. Красногвардейский район - 390 случаев, 134 выздоровевших, смертей нет;
21. Курский район - 386 случаев, 131 выздоровевший, пять смертей;
22. Советский горокруг - 382 случая, 337 выздоровевших, две смерти;
23. Новоселицкий район - 361 случай, 187 выздоровевших, четыре смерти;
24. Апанасенковский район - 342 случая, 297 выздоровевших, три смерти;
25. Туркменский район - 337 случаев, 260 выздоровевших, три смерти;
26. Железноводск - 328 случаев, 190 выздоровевших, три смерти;
27. Грачевский район - 328 случаев, 303 выздоровевших, две смерти;
28. Новоалександровский горокруг - 259 случаев, 163 выздоровевших, четыре смерти;
29. Кировский горокруг - 227 случаев, 205 выздоровевших, четыре смерти;
30. Степновский район - 196 случаев, 94 выздоровевших, одна смерть;
31. Александровский район - 180 случаев, 152 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 111 случаев, 95 выздоровевших, шесть смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По данным на утро 23 октября, в Ставропольском крае коронавирус зафиксировали у 19598 человек. Вылечили 14400 больных, от вируса скончались 391 инфицированный.
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