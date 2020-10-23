Нурмагомедов полностью разделся, чтобы уложиться в лимит дивизиона перед боем с Гэтжи

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, пройдет 24 октября на UFC 254

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов успешно прошел взвешивание перед защитой титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе с американцем Джастином Гэтжи.

Российский спортсмен показал вес 155 фунтов (70,3068 кг) при допустимых значениях 146-155 фунтов в легкой весовой категории. Вес Гэтжи оказался таким же.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби.

Ориентировочное время начала титульного поединка — 23:00 по Мск. Дагестанец попробует в третий раз защитить свой титул, а американец мечтает сбросить непобедимого оппонента с вершины, заняв трон лучшего легковеса в UFC.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сам Нурмагомедов не дает прогнозов на бой. Дагестанскому чемпиону множество раз задавали вопрос об исходе титульного поединка, но каждый раз он отвечал философски: «Я сделаю все, что в моих силах, но судьбу решит Всевышний».

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