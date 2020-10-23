В Дагестане и Карачаево-Черкесии уничтожили две экстремистские ячейки

Группировки насчитывали более 20 участников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидировали две экстремистские ячейки. Преступники вербовали людей и требовали их отказаться от светской культуры. Об этом сообщает в Центре общественных связей ФСБ.

- Федеральной службой безопасности в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Республики Дагестан пресечена деятельность двух ячеек запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра"* общей численностью более 20 человек, - сказано в сообщении ЦОС.

В ходе обысков силовики изъяли три боевые гранаты, три пистолета ПМ, охотничий обрез и пули разного калибра. Также были найдены холодное оружие, 190 радикальных книг, пять тетрадей с лекциями радикальных проповедников и много электронных носителей, содержащих запрещенные материалы. При экстремистах оказались и их финансовая отчетность, расписанная в шести тетрадях.

Следственные подразделения УФСБ по КЧР и Дагестану возбудили уголовные дела. Устанавливается, кто были главарями ячеек.

"Ат-Такфир валь-Хиджра"*, или "Такфириты"*, пропагандировали радикальные псевдорелигиозные идеи и вербовали людей в своею секту. Они призывали к отвержению светских законов и выступали за создание на Кавказе халифата.

* Запрещенная в России экстремистская организация