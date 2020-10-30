Карачаево-Черкесия и ГК «Дамате» возрождают овцеводство

На закладке первого камня в основание завода.

В России за последние 30 лет поголовье овец сократилось в 2,5 раза, а в сельскохозяйственных организациях падение оказалось десятикратным. Развивать отрасль сложно из-за дороговизны качественного оборудования и малодоступных передовых технологий селекции и откорма.

Успешно овцеводство восстанавливают на Северном Кавказе, где сегодня разводят больше трети поголовья овец и коз в стране. Несомненно, большую роль играют оптимальный для животноводства климат и природа региона, но не менее важны инвестиции.

Карачаево-Черкесия с ее альпийскими пастбищами и богатым опытом в разведении скота привлекла к сотрудничеству один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов - Группу компаний «Дамате». Крупный инвестор всероссийского уровня зашел в республику с амбициозным проектом развития овцеводства как отрасли и уже 2,7 млрд рублей вложил в мясоперерабатывающий завод «Кавказ-Мясо» в Черкесске.

Строительство идет полным ходом.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вместе с первым заместителем министра экономического развития России Михаилом Бабичем и руководством Группы компаний «Дамате» уже дали старт этому масштабному инвестпроекту.

Благодаря всесторонней модернизации завод станет передовым овцеводческим предприятием России и будет включать все этапы производства баранины, в том числе выращивание и откорм овец и упаковку с консервацией продукции. После запуска объекта предприятие нарастит производственные мощности до 42 тонн продукции в сутки или до 720 тысяч голов в год (12,6 тысячи тонн в убойном весе). Это позволит Карачаево-Черкесии стать одним из лидеров по производству баранины в стране!

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 15 октября глава республики Рашид Темрезов неслучайно отметил важность реализации проекта, назвав будущий мясокомбинат передовым заводом с самым современным циклом работы. Еще одним из важнейших преимуществ является создание 450 новых рабочих мест.

Михаил Бабич, Рашид Темрезов и руководство ГК "Дамате".

Важно отметить, что в планах ГК «Дамате» - не только запустить мощное производство, а инвестировать в развитие овцеводческих ферм республики и личных подсобных хозяйств с обращением к высокоэффективной генетике и цифровизации технологических процессов. Компания готова помогать фермерам на всех этапах производственного цикла и гарантировать стабильный сбыт продукции.

КОНТРОЛЬ: ОТ РОЖДЕНИЯ ОВЕЦ ДО КОНСЕРВАЦИИ МЯСА

Особенность инвестпроекта ГК «Дамате» - в комплексном подходе к улучшению производства баранины и пристальном внимании к поставщикам мяса. Работа по созданию высокотехнологичного предприятия ведется не только в цеху, но и на каждом уровне: от разведения овец до отправления готового продукта.

Инвестор не просто закупает новое оборудование для комбината, но первым в России помогает фермерам овцеводческих хозяйств поставлять на производство самое высококачественное сырье.

Для этого работает сервисная компания - ключевой элемент масштабного проекта. С сентября 2020 года она уже выдает фермерам СКФО гранты, заключая долгосрочный договор на партнерство. По условиям соглашения, работа фермы и санитарные условия содержания животных контролируются специалистами сервисной компании, которые в том числе ведут мониторинг стада в режиме онлайн.

Но вместе с этим специалисты обучают фермеров правильно вести хозяйство, оказывают ветеринарное и технологическое сопровождение и даже улучшают генофонд овец!

В СТАДЕ ОСТАЮТСЯ САМЫЕ ЛУЧШИЕ

Преимущество ГК «Дамате» - в наличии своей лаборатории, доступе к самым современным технологиям осеменения, кормления и лечения животных, а также в штате, где есть иностранные ученые из стран-лидеров в овцеводстве. Несомненно, уникальные возможности компании будут заметно способствовать развитию отрасли овцеводства Карачаево-Черкесии.

Фото пресс-службы главы КЧР.

Основатель «Дамате» Наум Бабаев убежден, что в рамках проекта им удастся также создать первую референтную базу в стране! С помощью современных технологий ученые компании намерены брать генетические анализы овец и вести запись этих данных. В итоге получится подробная база, которая позволит еще на стадии рождения животного понимать его генетический потенциал.

НОВОЕ ПЛЕМЕННОЕ ЯДРО ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Для увеличения поголовья овец в республике проект предусматривает создание племенных и откормочных площадок на 54 тысячи скотомест. Чтобы обеспечить фермеров Карачаево-Черкесии качественным племенным материалом, уже создали племенное ядро овец в поселке Ударном.

За 550 млн рублей на 222 гектарах обустроили площадку откорма аж 150 тысяч овец в год, в живом весе поголовья - это 7200 тонн. Туда импортировали овец семи высокопродуктивных пород: тексель, цвартблес, свифтер, шароле, дорсет, иль-де франс и голубомордый лейстер. Территория площадки оснащена уличным выгулом с навесом, кормоскладом, гаражом для техники, убойным пунктом, навесами для сена и соломы, домом животноводства, водонапорной башней, насосной станцией пожаротушения и прочими объектами инфраструктуры. Скотину после приемки обязательно идентифицируют, сортируя по полу и проводя диагностику заболеваний.

Вся работа строится на соблюдении ряда правил с плановыми ветеринарными осмотрами и эффективным откормом скотины до 45 кг. Это приводит к 99% сохранности поголовья и высокому качеству туши.

МЯСО НА ЭКСПОРТ

Мясоперерабатывающий завод с новым оборудованием и коммуникациями обещают запустить в мае 2021 года. Более того, работы на объекте уже идут полным ходом. Поэтому в кратчайшие сроки в КЧР появятся 450 новых рабочих мест, и республиканский бюджет приобретет дополнительные налоговые поступления.

Общая площадь мясокомбината - 12 гектаров, а основных промышленных зданий - 17 тысяч квадратных метров. В рамках проекта завод по последнему слову техники оснащают убойной линией с высокой степенью автоматизации и мощностью 300 голов в час, а также системой контроля качества продукции на каждом этапе производства.

Для соблюдения санитарных норм предприятие разделят на «грязные» и «чистые» зоны. Не менее важной станет установка локальных очистных систем с организацией переработки производственных отходов завода.

Таким образом, работы проходят в соответствии с пятью принципами: технологии, санитария, качество, экология и модернизация. После загрузки производственных мощностей предприятие будет выпускать натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарши, маринады и консервы в стеклянной и железной таре.

Продукция будет сертифицироваться по стандартам "Халяль" и "Кошер", что сделает ее востребованной не только в России, но и за пределами страны. Из Карачаево-Черкесии мясо планируют поставлять в Израиль, страны Ближнего Востока и Северной Африки.