Минздрав Ставрополья прокомментировал иск к поставщику аппаратов ИВЛ

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Министерство здравоохранения Ставрополья заберет иск к "Концерну "Радиоэлектронные технологии", если поставщик исполнит свои обязательства. Об этом "КП" рассказали в пресс-службе ведомства.

До 21 сентября АО "КРЭТ" должно было поставить в регион и ввести в эксплуатацию 312 аппаратов ИВЛ "Авента-М". Но сроки сорвались - компания сдала только 66 оборудований. В связи с этим Минздрав Ставрополья подал на фирму в суд, требуя 580,9 млн рублей.

22 октября министр Владимир Колесников и заместитель генерального директора ФЦП АО «КРЭТ» Максим Моторин поговорили о внесудебном урегулировании спора.

- Если поставщик исполнит контракт, министерство здравоохранения отзовет исковое требование по расторжению соглашения, взыщет неустойку за просрочку поставки оборудования, - сказал Колесников.

Новый срок исполнения контракта - до конца октября.

О судьбе второго иска против ООО ГК "Отечественные приборы" пока ничего не известно. Напомним, компания должна была поставить в Ставропольский край 19 аппаратов ИВЛ "Авента-М". Ведомство хочет взыскать с фирмы 27,5 млн рублей.

- Ранее 111 аппаратов ИВЛ было поставлено в регион в рамках четырехстороннего соглашения, заключенного между Минпромторгом России, АО «КРЭТ», Правительством Ставропольского края и Городской клинической больницей №2. В общей сложности больницы должны получить 423 аппарата ИВЛ, - сказали в Минздраве Ставрополья.