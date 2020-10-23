В Ставропольском филиале РАНХиГС прошли соревнования по боулингу

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21 октября 2020 года в Ставропольском филиале РАНХиГС состоялся традиционный любительский Турнир по боулингу среди студентов, преподавателей и сотрудников.

Во время турнира все команды были настроены по-боевому и показали сплоченность и стремление к победе, несмотря на то, что многие впервые в своей жизни взяли в руки шары для боулинга и вышли на дорожки.

Алена Красникова, старший преподаватель Ставропольского филиала РАНХиГС, прокомментировала: «Боулинг – прекрасное средство для поднятия настроения, которое приносит массу положительных эмоций, это действенная форма релаксации и мощный путь к социальной адаптации студентов».

«Я впервые играл в боулинг. Это оригинальный вид спорта, который вызывает необыкновенный прилив сил и энергии. Мне очень понравился Турнир всплеском адреналина, спортивным азартом, командным духом и новыми знакомствами», - поделился впечатлениями победитель Турнира в личном зачете Даниил Калинин, студент Ставропольского филиала РАНХиГС.

«Боулинг является отличным видом двигательной активности. Это хорошая физическая нагрузка, которая доставляет большое удовольствие. Кроме того, развивается координация движений, глазомер, быстрота реакции и движений. А позитивные эмоции от попадания вам обеспечены», - отметила доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Ольга Пименова.