Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 25 октября 2020: число умерших достигло 400

Число умерших от COVID-19 на Ставрополье достигло 400 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 25 октября 2020: регион находится на 11 месте по числу заболевших за весь период пандемии. Уже почти 20 тысяч ставропольцев заразились COIVD-19. К счастью, почти 75% из них смогли вылечиться от болезни. Несмотря на это, число умерших за последние сутки выросло до прискорбной и круглой цифры в 400 человек.

По данным на утро 25 октября 2020 года коронавирусом в Ставропольском крае за последние сутки заразилось 175 человек. За весь период — 19 953. Из них выписано уже 14 787 жителей. 202 из них — за последние 24 часа.

Число летальных исходов растет с каждым днем. «Комсомолка» выяснила, что за последние три месяца лишь три дня прошли без смертей от COVID-19. К сожалению, новый день не принес радостных вестей — еще 4 человека не смогли побороть страшную болезнь.

С последними новостями по эпидситуации в различных муниципалитетах и районах края вы можете ознакомиться по ссылке. В лидерах — Ставрополь, Буденновский район и Пятигорск.

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