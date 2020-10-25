«Дикие люди с нулевым воспитанием»: в Дагестане гости свадьбы устроили дрифт со стрельбой из BMW

Лихачей поймали и доставили в отдел полиции. Во время допроса парни объяснили, зачем они это сделали Фото: Андрей КАРА

Свадьбы на Северном Кавказе в последнее время – это не только пышный «праздник всей жизни», но и дерзкие выходки гостей, за которые приходится отвечать в отделе полиции.

Инцидент произошел в дагестанском городе Дербент. Один из участников свадебного кортежа вылез из окна иномарки и начал стрелять из холощенного автомата. А в это время водитель машины дрифтовал на перекрестке.

- Такие люди, ума у которых с горошину, - это вредители! Они вредят всему хорошему, что происходит в нашем городе и оставляют впечатление о всех нас, как о диких людях с нулевым воспитанием, - прокомментировал этот инцидент глава Дербента Хизри Абакаров.

Правоохранители зафиксировали нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля «BMW E 38», ехавшего в составе свадебного кортежа.

- В момент пересечения улицы, находившийся на соседнем сидении пассажир, выйдя с люка крыши автомобиля произвел выстрелы из сигнального автомата «Калашников», - сообщает пресс-служба МВД России по Дагестану.

Лихачей поймали и доставили в отдел полиции. Во время допроса парни объяснили, зачем они это сделали:

- Сегодня была свадьба у моего друга, произвели выстрелы из автомата. Пытались украсить кортеж. Никакой опасной цели я не преследовал, просто украшал кортеж, - рассказывает задержанный.

- Вы знали, что нарушаете общественный порядок и представляете опасность для общества?

- Я подозревал, так получилось - ответил подозреваемый.

Против водителя составили административный материал. Пассажир иномарки 24-летний житель республики также привлечен к административной ответственности.

- Спасибо нашим сотрудникам полиции, которые в течении часа нашли нарушителеи . Вот так, совершенно не весело, завершилась свадьба. В итоге, у всех испорчено настроение, а у этих «горячих голов» возникла масса проблем. Призываю вас, дорогие дербентцы, провести беседу с вашими детьми, чтобы таких случаев в нашем городе больше не повторялось! Это позор для Дербента, города с богатои историеи и культурои , - обратился к землякам градоначальник.