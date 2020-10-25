Хабиб Нурмагомедов сломал ногу за три недели до боя с Гэтжи

В ночь на 25 октября Нурмагомедов одержал 29 победу в карьере, в блестящем стиле финишировав Джастина Гейджи во втором раунде Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В сети продолжают обсуждать грандиозную победу чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи.

Напомним, в ночь на 25 октября Нурмагомедов одержал 29 победу в карьере, в блестящем стиле финишировав Джастина Гейджи во втором раунде. После боя чемпион заплакал, упав на канвас. А встав — бросил перчатки на арену, заявив о завершении профессиональной карьеры.

Оказалось, что Хабиб проводил бой со сломанной ступней и пальцами на ноге. Российский спортсмен получил перелом за три недели до проведения боя. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт на пресс-конференции.

- Учитывая, что прошел Хабиб, нам всем повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером. Судя по всему, три недели назад он сломал ногу и лежал в больнице. У него сломаны два пальца на ноге и кость на ступне. Так мне сказала его команда, которая была в углу в этом бою, - поделился Уайт.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ставрополя, в частности, жильцы многоэтажек в Юго-Западном районе в ночь на 25 октября легли спать под крики «Хабиб».

Победа российского спортсмена, уроженца Дагестана сплотила весь Северный Кавказ. В эту ночь в городах и селах региона молодежь в масках отплясывала лезгинку, парни обменивались «братскими объятиями». Ставрополь не остался в стороне: победу Хабиба громко отметили на улице Тухачевского, в микрорайоне Перспективный и в других местах краевого центра.

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