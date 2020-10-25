Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи

Разговор состоялся по телефону. Об этом журналистам 25 октября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил прославленного спортсмена Хабиба Нурмагомедова с блестящей победой.

Разговор состоялся по телефону. Об этом журналистам 25 октября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что эксперты подсчитали гонорар российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова за бой с американцем Джастином Гейджи.

По информации Sportekz, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заплатило Нурмагомедову три млн долларов, размер гонорара не зависел от результата поединка.

Победа во втором раунде принесла Хабибу еще 90 тысяч долларов. В рублевом эквиваленте спортсмен заработал около 230 млн рублей.

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