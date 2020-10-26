Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 26 октября 2020: число умерших достигло 404

На сегодня охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию на Ставрополье составляет 224 человека на 100 тысяч населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 26 октября 2020: регион находится на 11 месте по числу заболевших за весь период пандемии. 20136 ставропольцев заразились COIVD-19. К счастью, 14841 из них смогли вылечиться от болезни. Несмотря на это, число умерших за последние сутки выросло до прискорбной и круглой цифры в 404 пациента.

По данным на утро 26 октября 2020 года коронавирусом в Ставропольском крае за последние сутки заразилось 183 человека. За весь период — 20136. Из них выписано уже 14 841 жителя. 54 из них — за последние 24 часа.

Число летальных исходов растет с каждым днем. «Комсомолка» выяснила, что за последние три месяца лишь три дня прошли без смертей от COVID-19. К сожалению, новый день не принес радостных вестей — еще 4 человека не смогли побороть страшную болезнь.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Он в очередной раз призвал земляков соблюдать масочный режим в общественных местах.

На сегодня охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию на Ставрополье составляет 224 человека на 100 тысяч населения.

Лаборатории выполнили уже 697255 тестов методом ПЦР. За сутки сутки провели 7309 исследований.

Карантинные мероприятия завершены в отношении 79985 человек. Их сняли с меднаблюдения. Остаются под наблюдением врачей в стационарах и на дому, а также соблюдают самоизоляцию как контактные 11501 человек.