Ставропольский филиал РАНХиГС: завершающий этап программы «Цифровая трансформация школы»

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В ноябре месяце завершается программа профессионального развития руководителей школ, реализуемой в рамках масштабного проекта «Цифровая трансформация школы»

Проект включал в себя четыре логически связанные программы, три из которых были проведены в заочном формате на платформе DT.ranepa.ru.

Финальная программа пройдет на базе Региональных ресурсных центров в одиннадцати городах в разных субъектах Российской Федерации.

- Директора и заместители руководителей образовательных организацийСеверо-Кавказского федерального округа финальное обучение пройдут на базе Ставропольского филиала РАНХиГС. Ключевым моментом станет проектирование групповых проектов направленных на цифровую трансформацию школ. Целью итоговой проектной сессии формирование «дорожной карты» цифровой трансформации образовательных организаций на основе сформированных за время дистанционных трех курсов проектных замыслов. Самое главное, чтобы результаты проекта были ценными для всех участников образовательных отношений, - отмечает Лебедева Елена, заместитель директораСтавропольского филиала РАНХиГС