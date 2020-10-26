В Дагестане зафиксирована вспышка сибирской язвы, госпитализировано пять человек

Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Дагестане Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Дагестане зафиксирована вспышка сибирской язвы. Пятеро жителей села Камахи Карабудахкентского раи она госпитализированы в состоянии средней тяжести с явными кожными проявлениями известной инфекционной болезни. Однако на данный момент их диагноз еще не подтвержден.

— Первый пациент с признаками заболевания был зафиксирован 24 октября, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе минздрава Дагестана. — После подворового обхода селения было выявлено ещё 4 человека с явными симптомами. Их госпитализировали в перепрофилированный инфекционный госпиталь, в специальные боксы.

Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения региона.

— Категорически важно, чтобы инфекция не получила распространения и не нанесла вреда здоровью наших жителей. Медицинскими работниками проводится полныи комплекс мероприятии в очаге заражения. Состояние пациентов опасений не вызывает. Очень важно, чтобы жители были внимательны к своему здоровью. И в случае проявления каких-либо кожных проявлений немедленно обращались за медицинской помощью, — заявил глава минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов.

Внешние проявления Сибирской язвы. Фото: Минздрав Республики Дагестан

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование. Предполагается, что болезнь попала в организм человека через мясо разделываемых животных. Вероятнее всего, она могла сохраниться в почве, ведь споры бактерий сибирской язвы могут сохраняться годами. Другой возможностью является распространение бактерий из старых скотомогильников.

— 14 человек были в контакте с заболевшими. Им проводится профилактическое лечение антибактериальными препаратами. А также ежедневные осмотры кожных покровов и измерение температуры тела, — заявили в Минздраве.

Дагестанцев предупреждают, что первыми признаками сибирской язвы являются повышение температуры, образование красных пятен, пузырьков и язв на кожных покровах и увеличение лимфоузлов. В случае проявления симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

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