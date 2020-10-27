Иллюстративное фото Фото: "КП" Архив

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 27 октября 2020 года. Озвучиваем последние данные по COVID-19 в городах и районах региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в статье "КП".

Данные на 26 октября. Как только поступят свежие сведения - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3604 случая, 2899 выздоровевших, 154 смерти;

2. Буденновский район - 1199 случаев, 651 выздоровевший, 17 смертей;

3. Пятигорск - 1094 случая, 968 выздоровевших, 16 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 943 случая, 830 выздоровевших, 24 смерти;

5. Шпаковский район - 909 случаев, 282 выздоровевших, 22 смерти;

6. Кисловодск - 869 случаев, 741 выздоровевший, пять смертей;

7. Петровский район - 779 случаев, 677 выздоровевших, 12 смертей;

8. Невинномысск - 697 случаев, 597 выздоровевших, семь смертей;

9. Нефтекумский горокруг - 674 случаев, 510 выздоровевших, 17 смертей;

10. Благодарненский горокруг - 676 случаев, 465 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 627 случаев, 549 выздоровевших, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 624 случая, 422 выздоровевших, 23 смерти;

13. Ессентуки - 597 случаев, 518 выздоровевших, 14 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 586 случаев, 269 выздоровевших, 12 смертей;

15. Изобильненский район - 532 случая, 506 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 524 случая, 375 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 481 случай, 449 выздоровевших, три смерти;

18. Труновский район - 472 случая, 189 выздоровевших, шесть смертей;

19. Левокумский район - 423 случая, 289 выздоровевших, восемь смертей;

20. Красногвардейский район - 409 случаев, 146 выздоровевших, смертей нет;

21. Курский район - 387 случаев, 132 выздоровевших, пять смертей;

22. Советский горокруг - 388 случаев, 349 выздоровевших, две смерти;

23. Новоселицкий район - 368 случаев, 192 выздоровевших, четыре смерти;

24. Апанасенковский район - 371 случай, 302 выздоровевших, четыре смерти;

25. Туркменский район - 353 случая, 267 выздоровевших, три смерти;

26. Железноводск - 341 случай, 201 выздоровевший, три смерти;

27. Грачевский район - 342 случая, 310 выздоровевших, три смерти;

28. Новоалександровский горокруг - 302 случая, 195 выздоровевших, четыре смерти;

29. Кировский горокруг - 243 случая, 211 выздоровевших, пять смертей;

30. Степновский район - 199 случаев, 96 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 191 случай, 157 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 111 случаев, 95 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По сводке на утро 27 октября, в Ставропольском крае коронавирусом заболели 20321 человек. От инфекции умерли 408 пациентов, выздоровели 14851 больной.