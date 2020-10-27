Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 27 октября 2020: число умерших достигло 411

В регионе растет число зараженных коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 27 октября 2020: регион находится на 11 месте по числу заболевших за весь период пандемии. 20508 ставропольцев заразились COIVD-19. К счастью, 15056 из них смогли вылечиться от болезни. Несмотря на это, число умерших за последние сутки выросло до прискорбной и круглой цифры в 411 пациентов.

По данным на утро 27 октября 2020 года коронавирусом в Ставропольском крае за последние сутки заразилось 187 человек. За весь период — 20508. Из них выписано уже 15056 жителей. 205 из них — за последние 24 часа.

Число летальных исходов растет с каждым днем. «Комсомолка» выяснила, что за последние три месяца лишь три дня прошли без смертей от COVID-19. К сожалению, новый день не принес радостных вестей — еще три человека не смогли побороть страшную болезнь.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ежедневное количество тестов на коронавирус находится на высоких отметках. Всего проведено уже почти 706 тысяч таких исследований – до 7 тысяч в сутки. - Они помогают выявлять новые случаи заражения, включая и те, что протекают бессимптомно, - подчеркнул Владимир Владимиров.

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