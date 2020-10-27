Ставрополье примет участие во Всероссийском семейном финансовом фестивале

Финансовый фестиваль пройдет в онлайн-формате.

Перед каждой семьей стоит вопрос, как грамотно распределять средства, как жить без долгов, не создавать дефицит семейного бюджета и как принимать разумные финансовые решения.

Разобраться в этих вопросах и получить полезные знания смогут участники Всероссийского семейного финансового фестиваля, который состоится в онлайн-формате 31 октября и 1 ноября 2020 года.

Онлайн-площадка мероприятия будет организована на сайте familymoneyfest.ru согласно концепции виртуального города финансовой грамотности с собственной инфраструктурой. Здесь перед участниками раскроется интерактивная карта с городскими локациями, где в течение двух дней пройдет более 50 различных активностей.

Так, в локации «Аэропорт» можно будет совершить финансовое путешествие по России и познакомится с избранным опытом регионов по повышению финансовой грамотности, созданные в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Представители Регионального центра финансовой грамотности Ставропольского края подготовили для участников фестиваля образовательные видеоролики «От ассигнации до банкноты», «Инвестиции: введение в финансовое благополучие» и «Как сформировать свой бюджет и быть все время в плюсе». Предоставленные материалы созданы при поддержке министерства финансов Ставропольского края и Регионального центра финансовой грамотности Ставропольского края в рамках краевой программы «Повышение финансовой грамотности населения Ставропольского края и развитие финансового образования в Ставропольском крае на 2019-2023 гг.»

Фестиваль предложит возможности полезного и занимательного досуга для детей, подростков и для взрослых. Участники смогут объединяться в команды с семьей и друзьями, проходить онлайн-активности, зарабатывая баллы и стремясь занять наиболее высокую позицию в рейтинге. Самые активные команды смогут не только улучшить финансовые знания, но и провести время с удовольствием, соревнуясь и получая ценные подарки. Участие в фестивале бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте familymoneyfest.ru.