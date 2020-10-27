«Кухня без понтов»: маленький фудблогер из Дагестана шокирует сеть кулинарными навыками

Школьница учит подписчиц готовить яичные курзе, чуду, несколько видов хинкала, печь торты, блины на воде и даже варить компот и делать закрутки на зиму Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

10-летняя футблогер из дагестанской фермы по имени Амина взорвала сеть своими кулинарными навыками. «Жизнь на Кутане. Без понтов и стеснений» — так называется блог школьницы. «Понтам» на кухне Амины, и вправду, не нашлось места: старый деревянный стол, саманная постройка без ремонта и продукты из сельского магазина:

— Мои родители работают на кутане, это типа как ферма. Есть небольшое хозяйство. Большую часть своего времени мы проводим на кутане, а иногда ездим домой в село Кочубей. Оно находится в Тарумовском районе Дагестана. Я люблю помогать родителям и готовить, — рассказывает Амина.

Вот школьница кладет на стол кусок баранины, и тут же начинает рубить мясо топором на аккуратные кусочки. Затем показывает на камеру, как маринует рубленные куски. На этом мастер-класс по приготовлению шашлыка не заканчивается. Амина выходит во двор, нанизывает мясо на шампур и самостоятельно жарит его на мангале.

— Такая крошка и так умеет мясо разделывать. У тебя золотые ручки. Я в свои 30 так не умею. Мне реально стыдно перед тобой. Продолжай в том же духе, - поддерживают юного футблогера подписчики.

— Умничка, не сидит в тик - токах, а полезным делом занята.

В свободное от учебы время школьница помогает родителям пасти стадо овец, публикуя в Инстаграм моменты сельской жизни без прикрас.

Трудолюбивая Амина в 10 лет научилась жарить на углях не только баранину, но и печь хлеб:

— Мама сказала, что так пекли хлеб давным - давно, когда не было света и газа. Надеюсь, вам будет интересен такой способ. А хлеб получился невероятно мягким и вкусным, — делится маленький кулинар.

Кроме этого, школьница учит подписчиц готовить яичные курзе, чуду, несколько видов хинкала, печь торты, блины на воде и даже варить компот и делать закрутки на зиму.

Пока одни восхищаются кулинарным талантом 10-летней Амины, другие ищут повод для критики: то стенка сзади не проштукатуренная, то фартук на девочке изношенный, то «нашиды» на видеорецепты прикреплять не хорошо.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про фудблогера в никабе, которая будоражит Инстаграм рецептами вкусных блюд.

— Я - Медина, русская в исламе. Приняла ислам лет 9 назад. Замуж вышла 6 лет назад. А это значит, что мой муж меня не заставлял и не принуждал принимать ислам и надевать хиджаб. Сама я из Ставрополя, но вышла замуж в Дагестан, высоко-высоко в горы за самого настоящего горца, который любит горы и не переносит город, — рассказывает футблогер.

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