Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 28 октября 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидемиологическая обстановка складывается в городах и районах региона. Число зараженных, выздоровевших и скончавшихся - в материале "КП".

Данные на 27 октября. Как только поступит свежая информация - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3638 случаев, 2921 выздоровевший, 156 смертей;

2. Буденновский район - 1212 случаев, 664 выздоровевших, 17 смертей;

3. Пятигорск - 1103 случая, 968 выздоровевших, 16 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 948 случаев, 831 выздоровевший, 24 смерти;

5. Шпаковский район - 922 случая, 303 выздоровевших, 22 смерти;

6. Кисловодск - 877 случаев, 741 выздоровевший, пять смертей;

7. Петровский район - 786 случаев, 687 выздоровевших, 12 смертей;

8. Невинномысск - 706 случаев, 606 выздоровевших, семь смертей;

9. Нефтекумский горокруг - 674 случаев, 521 выздоровевший, 17 смертей;

10. Благодарненский горокруг - 680 случаев, 469 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 630 случаев, 561 выздоровевший, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 628 случаев, 422 выздоровевших, 23 смерти;

13. Ессентуки - 604 случая, 518 выздоровевших, 14 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 590 случаев, 273 выздоровевших, 12 смертей;

15. Изобильненский район - 535 случаев, 511 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 527 случаев, 392 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 484 случая, 452 выздоровевших, три смерти;

18. Труновский район - 480 случаев, 197 выздоровевших, шесть смертей;

19. Левокумский район - 424 случая, 292 выздоровевших, восемь смертей;

20. Красногвардейский район - 418 случаев, 156 выздоровевших, смертей нет;

21. Курский район - 393 случая, 132 выздоровевших, пять смертей;

22. Советский горокруг - 389 случаев, 350 выздоровевших, две смерти;

23. Новоселицкий район - 370 случаев, 192 выздоровевших, четыре смерти;

24. Апанасенковский район - 377 случаев, 309 выздоровевших, четыре смерти;

25. Туркменский район - 357 случаев, 274 выздоровевших, три смерти;

26. Железноводск - 341 случай, 201 выздоровевший, три смерти;

27. Грачевский район - 347 случаев, 324 выздоровевших, три смерти;

28. Новоалександровский горокруг - 311 случаев, 206 выздоровевших, четыре смерти;

29. Кировский горокруг - 245 случаев, 220 выздоровевших, пять смертей;

30. Степновский район - 199 случаев, 96 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 195 случаев, 163 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 112 случаев, 99 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно информации на утро 28 октября, в Ставропольском крае коронавирусом заразились 20508 человек. Скончались 410 инфицированных, от инфекции вылечили 15056 пациентов.