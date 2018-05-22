2018-05-22T12:41:23+03:00
Экономика

Розничный бизнес ВТБ в РСО - Алания в 1,5 раза увеличил выдачу ипотеки

Каждый четвертый кредит, выданный с января по март, был предоставлен по программе «Ипотека для военных
Поделиться:
Объем выдач ипотечных кредитов ВТБ в Северной Осетии вырос на 46%.Объем выдач ипотечных кредитов ВТБ в Северной Осетии вырос на 46%.
Изменить размер текста:

По итогам первого квартала 2018 года портфель кредитов физлицам розничного бизнеса ВТБ в Северной Осетии составил 9,3 млрд рублей. Одним из самых востребованных продуктов стали ипотечные кредиты, объем выдач которых вырос на 46%.

Как отметил руководитель розничного бизнеса ВТБ в РСО - Алания Заурбек Дзгоев, с января по март банк выдал более 60 ипотечных кредитов на общую сумму болеe 100 млн рублей. Из них каждый четвертый кредит был предоставлен по программе «Ипотека для военных». За три месяца банк выдал порядка 15 таких кредитов на общую сумму 25 млн рублей. Объем ипотечного портфеля вырос на 3% (+ 46,4 млн рублей), до 1,6 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физических лиц за отчетный период увеличился на 3% (+ 120 млн рублей) и составил порядка 4 млрд рублей. Портфель депозитов за три месяца вырос на 2% (+40 млн рублей) и достиг 2,6 млрд рублей. По словам Заурбека Дзгоева, положительная динамика по данному направлению бизнеса говорит о доверии жителей Северной Осетии к банку, а также к продукту как надежному инструменту вложения и приумножения своего капитала.

Еще одним фокусным направлением работы ВТБ в первом квартале стало развитие зарплатных проектов. За отчетный период населению республики было представлено более 2 тысяч зарплатных карт, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Роснефть» подписала договор о стратегическом сотрудничестве с «Внешэкономбанком» и «ВЭБ-Лизинг»
Эксперты считают, что сделка ускорит технологическую модернизацию производственной базы компании и будет способствовать еще более активному участию в крупных инвестиционных проектах
Новости 24
В Ставрополе прошёл конкурс красоты «Мисс Африка»
Корабли Каспийской флотилии защитят буровые платформы от террористов
В Махачкале после забастовки уборщиц началась доследственная проверка
В Ставрополе телефонный мошенник "продавал" путевки в Турцию
Минобороны закупит в Дагестане 2,7 тысяч квартир
В Северной Осетии град уничтожил посевы кукурузы
Итальянский посол приедет на Ставрополье
Культура и продовольствие: Ставрополье будет расширять сотрудничество с Индией
В Кабардино-Балкарии отвергнутый "жених" едва не убил возлюбленную
13-летний подросток погиб на Ставрополье, надышавшись газом
ДТП под Железноводском убило юношу
Дети во Владикавказе помогли поймать угонщика автомобиля
Новые фруктовые сады появятся на Ставрополье
Ветрогенераторы появятся на Ставрополье
В Ставрополе рухнул строительный кран
23-летнему ставропольцу нужна помощь, чтобы вновь встать на ноги
Крупный молочный комплекс создадут на Ставрополье
В КБР задержан вор, обокравший квартиру местной жительницы
Мошенница "заколдовала" ставропольцев на пару млн рублей