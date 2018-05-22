Розничный бизнес ВТБ в РСО - Алания в 1,5 раза увеличил выдачу ипотеки

22 Май 12:37 2018-05-22T12:41:23+03:00

Каждый четвертый кредит, выданный с января по март, был предоставлен по программе «Ипотека для военных

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По итогам первого квартала 2018 года портфель кредитов физлицам розничного бизнеса ВТБ в Северной Осетии составил 9,3 млрд рублей. Одним из самых востребованных продуктов стали ипотечные кредиты, объем выдач которых вырос на 46%.

Как отметил руководитель розничного бизнеса ВТБ в РСО - Алания Заурбек Дзгоев, с января по март банк выдал более 60 ипотечных кредитов на общую сумму болеe 100 млн рублей. Из них каждый четвертый кредит был предоставлен по программе «Ипотека для военных». За три месяца банк выдал порядка 15 таких кредитов на общую сумму 25 млн рублей. Объем ипотечного портфеля вырос на 3% (+ 46,4 млн рублей), до 1,6 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физических лиц за отчетный период увеличился на 3% (+ 120 млн рублей) и составил порядка 4 млрд рублей. Портфель депозитов за три месяца вырос на 2% (+40 млн рублей) и достиг 2,6 млрд рублей. По словам Заурбека Дзгоева, положительная динамика по данному направлению бизнеса говорит о доверии жителей Северной Осетии к банку, а также к продукту как надежному инструменту вложения и приумножения своего капитала.

Еще одним фокусным направлением работы ВТБ в первом квартале стало развитие зарплатных проектов. За отчетный период населению республики было представлено более 2 тысяч зарплатных карт, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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