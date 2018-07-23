2018-07-24T15:24:30+03:00
Звезды

Звезда сериалов Алина Ланина показала грудь на кинофестивале в Ессентуках

Актриса пришла на открытие в откровенном платье
Андрей ЗОБОВ
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Внешний вид актрисы должен был привлечь особенное внимание. Фото: пресс-служба фестиваляВнешний вид актрисы должен был привлечь особенное внимание. Фото: пресс-служба фестиваля
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Фестиваль «Хрустальный источник» в Ессентуках дал возможность жителям Ставрополья познакомиться со звездами кино первой величины, спеть «Песню про медведей» вместе с Натальей Варлей, полюбоваться грацией Нонны Гришаевой и послушать Яну Поплавскую — главную «Красную шапочку» страны.

В день открытия на красной дорожке можно было увидеть и одну из самых красивых актрис современного российского кино, звезду сериалов «Тайны института благородных девиц», «СашаТаня», блокбастера «Защитники» Алину Ланину.

Глубокое декольте обескуражило публику. Фото: пресс-служба фестиваля

Глубокое декольте обескуражило публику. Фото: пресс-служба фестиваля

В первый день фестиваля она появилась на «красной дорожке» в роскошном вечернем туалете: красное платье до пола, высокая прическа и яркий макияж, золотые украшения — все в наряде Алины было уместно и подобрано со вкусом. Но внимание участников, зрителей и фотографов фестиваля было приковано к Ланиной не только поэтому: у платья было глубокое декольте, подчеркивавшее достоинства фигуры актрисы и останавливавшее взгляды смотревших на нее мужчин.

Кстати, 29-летняя Ланина не замужем. В интервью она не раз заявляла, что не торопится стать невестой.

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