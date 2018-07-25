ВТБ в 2 раза увеличил выдачу зарплатных карт в РСО - Алания

25 Июль 17:06 2018-07-25T17:06:39+03:00

С начала года более 4,5 тысячи сотрудников компаний республики стали новыми зарплатными клиентами банка

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Число зарплатных клиентов ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания с начала года в 2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Портфель зарплатных карт на 1 июля 2018 года превысил 22 тыс. штук.

- Надеюсь, новые клиенты банка по достоинству оценят широкую линейку кредитных продуктов, современный сервис и дополнительные преференции доступные для них в ВТБ, - подчеркнул руководитель розничного бизнеса ВТБ в РСО - Алания Заурбек Дзгоев.

Он также отметил, что высокой популярностью у зарплатных клиентов пользуются сберегательные продукты.

Общий объем портфеля привлеченных средств физических лиц с начала года вырос на 6,5% и составил 4 млрд рублей. В свою очередь, портфель депозитов увеличился на 8,3% и составил 2,4 млрд рублей.

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