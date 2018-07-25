Депутаты с Северного Кавказа проголосовали в Госдуме против пенсионной реформы
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о повышении пенсионного возраста. Свои голоса за и против реформы отдали и народные избранники с Северного Кавказа.
Депутаты от Ставропольского края, Чечни, Дагестана, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в полном составе проголосовали за внесение изменений. Все они являются представителями партии "Единая Россия".
Народные избранники от Северной Осетии, а их в Думе четыре парламентария, разделились во мнениях. Северная Осетия: Артур Таймазов и Зураб Макиев из "ЕР" проголосовали за реформу, а Казбек Тайсаев из КПРФ и Валерий Газзаев - Справедливой России - против.
Противником законопроекта стал и Анатолий Бифов из Кабардино-Балкарии, который также из Коммунистической Партии РФ.
Получается, что из 25 депутатов от Северного Кавказа только три человека проголосовали против повышения пенсионного возраста. Кстати, всего в Госдуме нашлось 104 противника законопроекта. Еще 18 парламентариев не стали голосовать.
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