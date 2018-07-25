Депутаты с Северного Кавказа проголосовали в Госдуме против пенсионной реформы

25 Июль 17:27 2018-07-25T17:31:23+03:00

Три парламентария из СКФО выступили против законопроекта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Три парламентария из СКФО выступили против законопроекта

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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о повышении пенсионного возраста. Свои голоса за и против реформы отдали и народные избранники с Северного Кавказа.

Депутаты от Ставропольского края, Чечни, Дагестана, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в полном составе проголосовали за внесение изменений. Все они являются представителями партии "Единая Россия".

Народные избранники от Северной Осетии, а их в Думе четыре парламентария, разделились во мнениях. Северная Осетия: Артур Таймазов и Зураб Макиев из "ЕР" проголосовали за реформу, а Казбек Тайсаев из КПРФ и Валерий Газзаев - Справедливой России - против.

Противником законопроекта стал и Анатолий Бифов из Кабардино-Балкарии, который также из Коммунистической Партии РФ.

Получается, что из 25 депутатов от Северного Кавказа только три человека проголосовали против повышения пенсионного возраста. Кстати, всего в Госдуме нашлось 104 противника законопроекта. Еще 18 парламентариев не стали голосовать.

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