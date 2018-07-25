2018-07-25T18:00:17+03:00
Общество

Финские волейболистки обвинили спортсменов из Дагестана в домогательствах

На Европейских студенческих играх произошел скандал
Антон Шаповалов
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Финские спортсменки, с которыми произошел конфликт у россиян. Фото: https://www.instagram.com/annasofiahei/Финские спортсменки, с которыми произошел конфликт у россиян. Фото: https://www.instagram.com/annasofiahei/
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В Португалии во время Европейских студенческих игр дагестанские спортсмены оказались в центре скандала. Как пишет издание Yle из страны Суоми, финские волейболистки обвинили студентов Дагестанского государственного университета в сексуальных домогательствах.

- Тренер российской команды подошел к нашей волейболистке и схватил ее сзади за «мягкое место», но ей удалось вырваться. Местная охрана не вмешивалась, хотя наши спортсменки обращались за помощью. Тогда наша сторона вызвала полицию, но полицейские не нашли состава преступления, - цитирует СМИ слова тренера финской женской сборной Маркку Рантахалвари.

Однако на этом конфликт не закончился. Вечером 17 июля, когда волейболисты отдыхали от матчей, финки пошли в одно из местных ночных заведений. Когда представительница сборной Университета Хельсинки возвращалась в номер, к ней, по ее словам, начали приставать дагестанцы. Девушка говорит, что только чудо помогло ей убежать.

Российская сборная, однако, предлагает совсем иную версию этой ситуации. Дагестанские волейболисты говорят, что нашли плачущую девушку и, подсев к ней, захотели ее утешить. Но помешал языковой барьер, из-за которого стороны не поняли друг друга. Девушка убежала в номер, и тогда студенты Дагестанского государственного университета отправились вслед за ней, чтобы выяснить причину слез, но их не впустили внутрь. Спортсменка вызвала полицейских, но те, не найдя состава преступления в действиях студентов, не стали никого задерживать.

В пресс-службе ДГУ отказались комментировать инцидент.

- Пока не могу вам ничего сказать. Этот вопрос нужно решать с руководством, — сказала глава пресс-службы Жемилат Ибрагимова.

Тем временем Европейская ассоциация университетского спорта попросила от финских спортсменок доказательств того, что их пытались изнасиловать. А организаторы игр заявили, что не станут наказывать российскую сборную.

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