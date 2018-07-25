Рамзан Кадыров прокомментировал принятый Госдумой закон о родном языке в школе

25 Июль 22:28 2018-07-25T22:30:42+03:00

Глава Чечни говорит, что теперь можно будет понять, кто настоящий чеченец, а кто - нет

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Глава Чечни в своем аккаунте в Telegram прокомментировал принятый Госдумой резонансный закон о родном языке в школе. Рамзан Кадыров отметил, что внимательно ознакомился с данным документом и доволен им.

- Вижу, что каждому желающему изучать родной язык и любящему его не чинятся теперь никакие препятствия. Настоящий патриот своего народа, патриот своего родного края никогда не откажется от изучения языка своих предков и родителей, — написал Кадыров. - Тот, кто не владеет родным языком, обесценивается в глазах собеседников. Теперь станет известно, кто же действительно настоящий чеченец.

Глава Чечни добавил, что «считал бы самым большим и несмываемым позором для себя и своих детей» отказ от изучения чеченского языка.

Напомним, 25 июля этого года Государственная Дума РФ в окончательной редакции приняла поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся вопроса изучения родного языка. Согласно принятому закону, родители смогут добровольно выбирать язык, который их ребенок будет изучать в школе, а также родной язык в качестве языка обучения, если в образовательном учреждении имеется такая возможность.