2018-07-30T15:06:16+03:00
Происшествия

Суд арестовал активы 24 компаний по делу дагестанских миллиардеров Магомедовых

Бизнесмены обвиняются в крупных хищениях из бюджета
Алена БЕЛЯЕВА
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Суд арестовал счета дагестанских миллиардеров братьев МагомедовСуд арестовал счета дагестанских миллиардеров братьев МагомедовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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30 июля Тверской районный суд Москвы наложил обеспечительный арест на активы и счета 24 компаний, которые связаны с "делом братьев Магомедовых", которые обвиняются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

На заседании сообщили, что в рамках уголовного расследования были арестованы банковские счета целого ряда фирм: четырех компаний группы "Fesco" ("Femsta", "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ"), АО "Элеватор", ООО "Владивостокский автомобильный терминал", ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ООО "Межозерное", ООО "Прогрессив, ООО "Глобалавтоматика" и других.

Напомним, Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-гендиректор компании "Интекс", которая входила в группу "Сумма", были помещены под арест 31 марта текущего года. Бизнесмены обвиняются в создании преступного сообщества, хищениях и растрате в особо крупных размерах. Против Магомеда Магомедова также возбуждено уголовное дело из-за незаконного приобретения и хранения оружия.

Следователи считают, что сообщники похитили около 2,5 млрд. рублей из бюджета.

КСТАТИ

Братья Магомедовы из Дагестана в прошлом году находились на 9-м месте российского списка Forbes. У старшего брата Зиявудина – 1 млрд долларов, у младшего, Магомеда Магомедова, 150 млн долларов. Общий капитал братьев Магомедовых насчитывает более 1,15 млрд долларов.

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