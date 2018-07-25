Ребенок секс-беженцев из Германии стал гражданином России

25 Июль 12:35 2018-07-25T12:48:57+03:00

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сердечно поздравил с рождением сына немецкую семью Мартенcов, беженцев из Германии, переселившуюся на ПМЖ в Ставрополь

- Наверняка многие помнят историю о многодетной семье русских немцев, переселившихся минувшей осенью в наш край из Германии, - написал глава региона в Instagram. - К такому решению они пришли из-за несогласия с нормами законодательства страны, в школах которой преподаются уроки сексуального воспитания.

Напомним, 23 июля в семье беженцев из Германии родился первый гражданин России. Малыша назвали Виктор. Его рост - 51 см, вес - 3500 г. Гражданином нашей страны Виктор стал по праву рождения. Ребенок появился на свет дома, но факт рождения удостоверили медики в ближайшем роддоме.

- Это уже одиннадцатый ребёнок в большом и дружном семействе, и первый из Мартенсов, который получил российское гражданство по факту своего появления на свет в нашей стране, - отметил губернатор. - Поздравляю родителей – Евгения и Луизу!

Напомним, бежавшие из Германии Мартенсы сейчас живут на Ставрополье. Но где точно - неизвестно. От внимания прессы они скрываются.