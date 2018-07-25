В ДТП в Дагестане пострадали 8 человек

25 Июль 09:40 2018-07-26T09:45:08+03:00

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Сразу восемь человек пострадали в результате крупного ДТП в Кизлярском районе Дагестана, среди пострадавших трое детей.

- ДТП произошло вечером 25 июля на 32-м километре трассы Кизляр – Крайновка. Авария случилась из-за столкновения двух легковых автомобилей, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах Дагестана.

Водитель автомобиля ВАЗ-2111 и его пассажир, а также водитель ВАЗ-2199 и пятеро его пассажиров, среди которых были трое маленьких детей, были отпраплены на "Скорой" в ближайшую больницу. Сейчас им оказывают помощь медики.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все подробности ЧП выясняются.