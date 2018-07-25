2018-07-26T09:45:08+03:00
Происшествия

В ДТП в Дагестане пострадали 8 человек

Идет выяснение причин крупной аварии
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Фото: МВД ДагестанаФото: МВД Дагестана
Изменить размер текста:

Сразу восемь человек пострадали в результате крупного ДТП в Кизлярском районе Дагестана, среди пострадавших трое детей.

- ДТП произошло вечером 25 июля на 32-м километре трассы Кизляр – Крайновка. Авария случилась из-за столкновения двух легковых автомобилей, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах Дагестана.

Водитель автомобиля ВАЗ-2111 и его пассажир, а также водитель ВАЗ-2199 и пятеро его пассажиров, среди которых были трое маленьких детей, были отпраплены на "Скорой" в ближайшую больницу. Сейчас им оказывают помощь медики.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа полиции. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все подробности ЧП выясняются.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ на 29% увеличил финансирование предприятий Северного Кавказа
В Махачкале массово сократят ненужных чиновников
Квартиры в «Гармонии» подорожают
Дагестанские должники не смогут совершить хадж
На Ставрополье пьяный пенсионер убил 70-летнюю сестру
В Кабардино-Балкарии «состарились» молодые мамы
В Ставрополе ограничат движение из-за ремонта железной дороги
В день ВДВ в Ставрополе из окна многоэтажки выпал мужчина
Пятигорский КВН-щик Михаил Беляев будет курировать железноводскую команду «Все пучком»
На Ставрополье на взятке попался бывший судебный пристав
В Ессентуках осуждён неудачливый подрыватель банкоматов
В Ставропольском крае пьяный пассажир угнал машину у таксиста
Ставрополец обнаружил гнездо змей в собственной ванной
Пятигорчан возмутила игрушка «зайчишка-шалунишка» в недвусмысленной позе
В Ставропольском крае пропавшая девочка прошла несколько километров босиком
В Дагестане утонули еще два человека
Зажигательные уличные танцы прохожих на вечернем Бродвее Пятигорска попали на видео
Экс-глава медико-социальной экспертизы Дагестана взят под стражу
В Ингушетии за хищение 7 млн заведующей детсадом дали условный срок
В Чечне увековечили память полицейских, спасших православных прихожан от нападения бандитов
В Махачкале снесут микрорайон с элитными коттеджами
В Железноводске в память о Станиславе Говорухине установят горельеф
На Ставрополье сельчанин осуждён за изнасилование 10-летней девочки
В Железноводске потерялся 84-летний пенсионер с провалами в памяти
Губернатор поручил решить вопрос опасного перекрёстка в Ставрополе
На Ставрополье заложат ещё 400 гектаров новых садов