Силовики пришли с обысками в Минтруда Дагестана

26 Июль 11:19 2018-07-26T11:23:36+03:00

Глава ведомства и его заместители подозреваются в нарушениях на 700 млн рублей

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26 июля представители спецслужб пришли с обыском в Министерство труда и соцразвития Дагестана. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в одной из правительственных организаций республики, силовики проводят расследование в связи с финансовыми нарушениями на 700 миллионов рублей, которые по их версии были допущены руководством ведомства.

В данный момент следственные действия проводятся в рабочем кабинете и.о. министра Расула Ибрагимова и нескольких его заместителей.В рамках операции представители УФСБ России изымают документы, которые могут иметь отношение к коррупционным преступлениям.

Напомним, вчера в Махачкале задержали заммэра города Курбана Курбанова. Он проходит по тому же уголовному делу, что и его непосредственный начальник Муса Мусаев, которого арестовали за махинации с муниципальной землей. Своими действиями чиновник нанес бюджету республики ущерб на сумму примерно в 80 млн рублей.

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