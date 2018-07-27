МакГрегор согласился на бой с Нурмагомедовым

27 Июль 09:20 2018-07-27T16:27:54+03:00

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Ирландский боец Конор МакГрегор согласился на бой с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом в легком весе по версии UFC. Поединок может состояться уже 6 октября в Москве либо в американском Лас-Вегасе.

Напомним, 30-летний ирландиский спортсмен избежал тюремного заключени за нападение на автобусом с бойцами смешанных единоборств, в числе которых был Хабиб Нурмагомедов, и получил не особо суровое наказание - даже не штраф, а всего пять дней общественных работ. Хотя мог провести и семь лет за решеткой.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз уже прокомментировал завершение суда над Макгрегором и согласие Конора на бой.

– Больше не будет никаких пустых разговоров. Теперь это исключительно шоу нашего Хабиба. Если честно признаться, то по моим ощущениям в тюрьме Конору Макгрегору было бы гораздо спокойнее и безопаснее. Если бой этот все же состоится, то именно Хабиб станет тем человеком, который выполнит общественный запрос, как следует надрав Конору зад, – приводит слова менеджера россиянина в Twitter обозреватель мира смешанных единоборст Ариэль Хельвани.