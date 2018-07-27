2018-07-27T16:27:54+03:00
Общество

МакГрегор согласился на бой с Нурмагомедовым

Поединок между двумя звездами боевых искусств должен пройти уже этой осенью
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Конор МакГрегорКонор МакГрегорФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ирландский боец Конор МакГрегор согласился на бой с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом в легком весе по версии UFC. Поединок может состояться уже 6 октября в Москве либо в американском Лас-Вегасе.

Напомним, 30-летний ирландиский спортсмен избежал тюремного заключени за нападение на автобусом с бойцами смешанных единоборств, в числе которых был Хабиб Нурмагомедов, и получил не особо суровое наказание - даже не штраф, а всего пять дней общественных работ. Хотя мог провести и семь лет за решеткой.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз уже прокомментировал завершение суда над Макгрегором и согласие Конора на бой.

– Больше не будет никаких пустых разговоров. Теперь это исключительно шоу нашего Хабиба. Если честно признаться, то по моим ощущениям в тюрьме Конору Макгрегору было бы гораздо спокойнее и безопаснее. Если бой этот все же состоится, то именно Хабиб станет тем человеком, который выполнит общественный запрос, как следует надрав Конору зад, – приводит слова менеджера россиянина в Twitter обозреватель мира смешанных единоборст Ариэль Хельвани.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Сбербан сразился с министерством сельского хозяйства СК в IQ BOX
ВТБ на 29% увеличил финансирование предприятий Северного Кавказа
В Махачкале массово сократят ненужных чиновников
Квартиры в «Гармонии» подорожают
Дагестанские должники не смогут совершить хадж
На Ставрополье пьяный пенсионер убил 70-летнюю сестру
В Кабардино-Балкарии «состарились» молодые мамы
В Ставрополе ограничат движение из-за ремонта железной дороги
В день ВДВ в Ставрополе из окна многоэтажки выпал мужчина
Пятигорский КВН-щик Михаил Беляев будет курировать железноводскую команду «Все пучком»
На Ставрополье на взятке попался бывший судебный пристав
В Ессентуках осуждён неудачливый подрыватель банкоматов
В Ставропольском крае пьяный пассажир угнал машину у таксиста
Ставрополец обнаружил гнездо змей в собственной ванной
Пятигорчан возмутила игрушка «зайчишка-шалунишка» в недвусмысленной позе
В Ставропольском крае пропавшая девочка прошла несколько километров босиком
В Дагестане утонули еще два человека
Зажигательные уличные танцы прохожих на вечернем Бродвее Пятигорска попали на видео
Экс-глава медико-социальной экспертизы Дагестана взят под стражу
В Ингушетии за хищение 7 млн заведующей детсадом дали условный срок
В Чечне увековечили память полицейских, спасших православных прихожан от нападения бандитов
В Махачкале снесут микрорайон с элитными коттеджами
В Железноводске в память о Станиславе Говорухине установят горельеф
На Ставрополье сельчанин осуждён за изнасилование 10-летней девочки
В Железноводске потерялся 84-летний пенсионер с провалами в памяти
Губернатор поручил решить вопрос опасного перекрёстка в Ставрополе
На Ставрополье заложат ещё 400 гектаров новых садов