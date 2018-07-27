Беженцы из Африки поселятся в новых коттеджах под Ставрополем

27 Июль 11:00 2018-07-27T11:19:05+03:00

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Стало известно, где именно могут поселиться на Ставрополье буры из Южной Африки и чем, они займутся здесь. Напомним, представители этого народа заявили о том, что на родине в ЮАР подвергаются гонениям и поэтому решили переселиться в Россию. Одним из мест в нашей стране, где хотят закрепиться буры, является Ставрополье. здесь их уже готовы принять местные власти.

Причем уже разработан проект по тому, где и как будут жить в крае выходцы из ЮАР. Согласно документам (есть в распоряжении "Комсомольской правды на Северном Кавказе"), поселения буров-фермеров расположатся в Шпаковском районе, недалеко от краевого центра. Буры поселятся в районе хуторов Цимлянский, Ясный, Северный, Степной и Новый Бешпагир.

Здесь для переселенцев предлагается создать новые коттеджные поселки, где будут жить свыше 700 человек. В каждом поселке будут условия для ведения сельского хозяйства: коровники, курятники, ульи для пчел, сады и питомники. Полное завершение строительства поселений буров планируется в к 2023 году.

По предлагаемому проекту будет создано 650 рабочих мест, 100 сельских дворов, посажено более 100 гектар садов и виноградников, более 160 гектар пастбищ.

Все это будет передано на договорных условиях. Согласно проекту, каждый бур должен будет получить добротный дом с жилой площадью не менее 100 кв.м., гаражом, теплицей, производственными зданиями и сооружениями. Короче, всё то, что фермеру необходимо, как для него самого, так и для его семьи, которая должна участвовать в производственном процессе.

Предполагается, что коттеджные поселки для переселенцев из ЮАР будут построены за счет частных инвестиций, а также за счет самих буров. А перебираться в Россию они начнут уже в конце 2018 года.