Ставропольцы смогут увидеть кровавую Луну

27 Июль 13:20 2018-07-27T15:15:59+03:00

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27 июля жители Ставрополья и всего Северного Кавказа смогут увидеть уникальное астрономическое явление - кровавую Луну. В эту ночь Земля затмит свой спутник и последний получит красноватый оттенок из-за отраженного света.

- На Ставрополье лунное затмение будет хорошо видно с десяти часов вечера и до полуночи. Его можно будет увидеть абсолютно невооруженным глазом,- рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" заведующий отделом исследования солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович.

Видимость будет зависеть от погоды и облачности, но, согласно прогнозам, небо в эти часы будет чистым.

Если говорить о противостоянии Марса, которое также произойдет в эту ночь, то он действительно будет ближе к Земле, чем обычно. Вот только без телескопа его разглядеть толком не удастся. Желающие смогут увидеть лишь очень яркую звездочку.

Кстати, последний раз одновременно эти астрономические явления наблюдали около 200 лет назад.

- На жителей нашей планеты данные астрономические явления никак не повлияют. Не будет ни головных болей, ни обострения психических заболевания, - отметил Валерий Шематович.