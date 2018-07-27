Кисловодск ушел под воду после сильнейшего ливня и урагана

27 Июль 19:54 2018-07-30T20:31:16+03:00

Ветер оставил без света 20 тысяч человек [видео, фото]

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Пока остальные регионы России страдают от жары в 40 градусов, Кисловодск накрыло сильнейшим ливнем. Ураган разгулялся во второй половине дня 27 июля. За считанные минуты городские улицы оказались под водой - ливневки не справились со столь обильным дождем.

Ветер вырывал вековые деревья

Ураганный ветер и ливень поломали деревья и повредили линии электропередач в некоторых районах Кисловодска. В итоге без света сейчас находятся около 20 тысяч человек. Кроме того, в трех домах отключено газоснабжение.

Ветер снес кровлю детской школы-интерната - его порывы в достигали 15-18 метров в секунду.

КИСЛОВОДСК УШЕЛ ПОД ВОДУ ПОСЛЕ ЛИВНЯ.f

Автомобилистам приходилось проезжать по затопленным улицам. Некоторые машины уходили под воду почти по крышу. Многие дороги оказались размыты - асфальт унесло потоком.

Одно из деревьев рухнуло на автомобиль. В результате инцидента пострадал один человек. на данный момент неизвестно, есть ли еще жертвы стихии. Однако на одном из видеороликов видно, как поток воды уносит женщину.

Сейчас в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Представители всех экстренных и коммунальных служб вышли на улицы, чтобы устранить последствия стихии.