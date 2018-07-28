28 Июль 10:40 2018-07-28T11:47:54+03:00

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Сегодня утром известный воздухоплаватель, президент федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев преодолел высочайшую вершину Европы — вулкан Эльбрус на тепловом аэростате с гордым названием «Россия». Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил сам герой.

— Сегодня мы преодолели Эльбрус. Удалось подняться на высоту порядка 8300 метров над уровнем моря и пройти над ледниками, в на 1,8 км от западной вершины горы. Всё удачно, наш рекорд поставлен! — поделился впечатлениями счастливый воздухоплаватель.

Такой исторический эксперимент был проведён под эгидой Русского географического общества, при поддержке полномочного представителя президента России в СКФО. Воздушный шар поднялся в воздух у истока Кубани в Карачаево-Черкескии.

— Условия нормальные, всё происходило по нашему плану, без эксцессов. Главное было стать на нужные воздушные потоки, поймать ветер, чтобы двигаться в сторону Кисловодска. После этого полёт проходил в штатном режиме, — рассказал Ненашев.

Аэростат «Россия» стал символом покорения горных высотФото: Алексей БУЛАТОВ

Движение теплового аппарата затруднял и тот факт, что температура на такой высоте доходила до -27 С°. Поэтому объем аэростата «Россия», на котором Виталий покорял Эльбрус, почти в два раза больше обычного — 4000 кубических метров.

Всего воздухоплаватель из Ставрополья пролетел около 70 километров и успешно приземлился в районе горы Юца, неподалёку от курортного города Пятигорск.

Рекордный перелёт через высочайшую вершину России и Европы осуществлялся в рамках проекта «Поднять Россию». Символом высоких достижений стал сам аэростат, на котором изображены флаги России и всех её регионов.

Это второе подобное путешествие Виталия Ненашева. Раньше ему покорился Керченский пролив, теперь аэропутешественник собирается замахнуться на пересечение озера Байкал и пролива Восточный Босфор.