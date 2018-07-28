В Северной Осетии не признают поражение Мурата Гассиева

28 Июль 12:45 2018-07-28T13:37:01+03:00

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Жители Северной Осетии не признают поражение своего любимца и идола Мурата Гассиева. К пользователям соцсетей, которые сражаются за честь боксёра на просторах интернета, присоединился и глава республики. В пятницу Вячеслав Битаров наградил Гассиева и его тренера участками земли под строительство жилья, подчеркнув, что «не считает бойца проигравшим».

— Хочу поблагодарить тебя за яркий бой, который ты провел в Москве. Это был интересный и зрелищный поединок двух сильных и достойных соперников. Но в спорте, как и в жизни, дорога не всегда бывает прямой. Я не считаю, что это был проигрыш. Для нашей республики твои поединки – это фактор, объединяющий нашу молодежь. Мы видели, как много наших ребят, не пожалев ни сил, ни средств, болели и переживали за тебя, а это главное, — цитирует Вячеслава Битарова пресс-служба главы Республики Северная Осетия — Алания.

Вячеслав Битаров подарил Мурату Гассиеву и его тренеру Виталию Сланову земельные участки. Фото: пресс-служба главы Северной Осетии

В это время молодые люди продолжают отстаивать величие своего кумира на просторах социальных сетей. В комментариях на личной страничке спортсмена, равно как и на других публичных страницах, каждое обсуждение последнего боя превращается в настоящую баталию. Многие также не считают Гассиева проигравшим, несмотря на оценки экспертов, которые в один голос назвали тактику бойца «слишком прямолинейной» и даже «топорной», отметив, что боксёр не смог построится и дать достойный отпор своему более опытному оппоненту.

— Ты не проиграл, Мурат, и никогда не проиграешь для нас, — пишут поклонники таланта спортсмена в социальных сетях. — Усик в 34 года с трудом добился такого результата, а ты будешь нашим золотым мальчиком! Всё ещё впереди, впереди Олимпиада, на которой ты утрёшь нос всем критикам. Мы в тебя верим, Ирон (осетин, — прим. ред.)!

Точно так же встречали проигравшего боксёра и в аэропорту Владикавказа. Возвращения кумира ждали 2 тысячи человек. А когда Гассиев вышел из здания аэровокзала, толпа слилась в едином крике «Ирон — чемпион!». Старейшины встретили боксёра тремя традиционными осетинскими пирогами и ритуальным пивом, признав, что боксёр «прославляет свою маленькую республику».

Мурат Гассиев публично поблагодарил фанатов за поддержку. Фото: пресс-служба главы Северной Осетии

Сумасшедшая поддержка потрясла боксёра.

— Несмотря на проигрыш, поддержка моих земляков не ослабла. Это по-настоящему ценно для меня, ведь вы поддерживаете меня в самый трудный момент моей карьеры! Мне остаётся лишь отплатить вам победами, ради которых я буду тренироваться с тройным усердием! — Цитирует слова народного любимца пресс-служба главы Северной Осетии.

Напомним, что 21 июля, в Москве осетинский боксёр Мурат Гассиев проиграл по очкам своему украинскому визави. Таким образом Алескндр Усик стал абсолютным чемпионом в своей весовой категории.

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