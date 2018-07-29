2018-07-29T01:11:48+03:00
Происшествия

Юноша, напавший на полицейского у посольства в Москве, оказался уроженцем Чечни

Следователи считают, что причиной нападения могла стать ревность
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Полицейский успел сфотографировать подозреваемого за секунды до нападения. Фото: ГУ МВД России по МосквеПолицейский успел сфотографировать подозреваемого за секунды до нападения. Фото: ГУ МВД России по Москве
Изменить размер текста:

Главным подозреваемым по делу о нападении на сотрудника полиции у посольства Словакии в Москве стал уроженец Чеченской Республики. По неподтверждённой информации, следствие рассматривает версию, согласно которой причиной нападения могла стать ревность.

— Личность нападавшего установлена по снимку, который полицейский успел сделать за считанные секунды до нападения. Это молодой чеченец 2000 года рождения, — сообщил «Комсомольской правде» информированный источник.

Тот факт, что правоохранитель сфотографировал парня перед нападением, заставил следователей предположить, что, возможно, они были знакомы и до нападения. Кроме того, в сеть утекли подробности допроса пострадавшего. Из него следует, что мотивом нападения мог стать роман сотрудника МВД с девушкой, общавшейся с нападавшим ранее. Однако сам полицейский подчёркивает, что является примерным семьянином и никаких иных связей не имел.

Другой причиной такого предположения стал тот факт, что, по сообщениям СМИ, юноша готовился к нападению на полицейского заранее. На протяжении нескольких недель он вынашивал свой план, и даже выложил в своём Instagram запись, на которой рассказывает, что должен убить полицейского по своим причинам.

На данный момент установить местонахождение и задержать нападавшего правоохранителям пока не удалось.

Напомним, что дерзкое нападение на командира взвода по охране посольств и консульств было совершено в пятницу около 15:00 по мск. Неизвестный набросился на полицейского с ножом и нанёс ему множественные колотые и резаные раны. Сотрудника полиции спасло то, что он успел закрыться от нападавшего руками. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Следственные органы возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сбербан сразился с министерством сельского хозяйства СК в IQ BOX
ВТБ на 29% увеличил финансирование предприятий Северного Кавказа
В Махачкале массово сократят ненужных чиновников
Квартиры в «Гармонии» подорожают
Дагестанские должники не смогут совершить хадж
На Ставрополье пьяный пенсионер убил 70-летнюю сестру
В Кабардино-Балкарии «состарились» молодые мамы
В Ставрополе ограничат движение из-за ремонта железной дороги
В день ВДВ в Ставрополе из окна многоэтажки выпал мужчина
Пятигорский КВН-щик Михаил Беляев будет курировать железноводскую команду «Все пучком»
На Ставрополье на взятке попался бывший судебный пристав
В Ессентуках осуждён неудачливый подрыватель банкоматов
В Ставропольском крае пьяный пассажир угнал машину у таксиста
Ставрополец обнаружил гнездо змей в собственной ванной
Пятигорчан возмутила игрушка «зайчишка-шалунишка» в недвусмысленной позе
В Ставропольском крае пропавшая девочка прошла несколько километров босиком
В Дагестане утонули еще два человека
Зажигательные уличные танцы прохожих на вечернем Бродвее Пятигорска попали на видео
Экс-глава медико-социальной экспертизы Дагестана взят под стражу
В Ингушетии за хищение 7 млн заведующей детсадом дали условный срок
В Чечне увековечили память полицейских, спасших православных прихожан от нападения бандитов
В Махачкале снесут микрорайон с элитными коттеджами
В Железноводске в память о Станиславе Говорухине установят горельеф
На Ставрополье сельчанин осуждён за изнасилование 10-летней девочки
В Железноводске потерялся 84-летний пенсионер с провалами в памяти
Губернатор поручил решить вопрос опасного перекрёстка в Ставрополе
На Ставрополье заложат ещё 400 гектаров новых садов