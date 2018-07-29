Юноша, напавший на полицейского у посольства в Москве, оказался уроженцем Чечни

29 Июль 00:45 2018-07-29T01:11:48+03:00

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Главным подозреваемым по делу о нападении на сотрудника полиции у посольства Словакии в Москве стал уроженец Чеченской Республики. По неподтверждённой информации, следствие рассматривает версию, согласно которой причиной нападения могла стать ревность.

— Личность нападавшего установлена по снимку, который полицейский успел сделать за считанные секунды до нападения. Это молодой чеченец 2000 года рождения, — сообщил «Комсомольской правде» информированный источник.

Тот факт, что правоохранитель сфотографировал парня перед нападением, заставил следователей предположить, что, возможно, они были знакомы и до нападения. Кроме того, в сеть утекли подробности допроса пострадавшего. Из него следует, что мотивом нападения мог стать роман сотрудника МВД с девушкой, общавшейся с нападавшим ранее. Однако сам полицейский подчёркивает, что является примерным семьянином и никаких иных связей не имел.

Другой причиной такого предположения стал тот факт, что, по сообщениям СМИ, юноша готовился к нападению на полицейского заранее. На протяжении нескольких недель он вынашивал свой план, и даже выложил в своём Instagram запись, на которой рассказывает, что должен убить полицейского по своим причинам.

На данный момент установить местонахождение и задержать нападавшего правоохранителям пока не удалось.

Напомним, что дерзкое нападение на командира взвода по охране посольств и консульств было совершено в пятницу около 15:00 по мск. Неизвестный набросился на полицейского с ножом и нанёс ему множественные колотые и резаные раны. Сотрудника полиции спасло то, что он успел закрыться от нападавшего руками. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Следственные органы возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.