2018-07-30T10:36:16+03:00
Общество

Омбудсмен Чечни опроверг, что в республике месяц не лечили тяжело больного арестанта

По словам Нурди Нухажиева, Ибрагиму Янгулбаеву в СИЗО оказывается все необходимая медицинская помощь
Михаил ЮЖНЫЙ
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Омбудсмен Чечни опроверг, что в республике месяц не лечили тяжело больного арестантаОмбудсмен Чечни опроверг, что в республике месяц не лечили тяжело больного арестантаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев назвал ложной распространенную СМИ информацию о том, что задержанному жителю региона Ибрагиму Янгулбаеву с диагнозом острый аппендицит месяц не оказывалась медицинская помощь.

Ранее в прессе писали, что сотрудники СИЗО не позволяли госпитализировать Янгулбаева и оставили его в больнице по удалению аппендикса.

- К сожалению, опять некорректно повели себя отдельные СМИ. Информация вокруг этого случая была сильно преувеличена, можно сказать, была предвзятой и даже ложной. Здоровье Янгулбаева постепенно улучшается. Известно, что он находится в хороших условиях и наравне с другими пациентами проходит нужное лечение, - передает пресс-служба уполномоченного по правам человека в ЧР слова Нухажиева.

По данным омбудсмена, Янгулбаеву оказывается врачами вся необходимая медицинская помощь. Сам Янгулбаев, как утверждает уполномоченный по правам человека в ЧР, вообще не понимает, почему о нем пишут журналисты.

По информации республиканского управления ФСИН ЧР, 11 июля перед выездом на судебное заседание Янгулбаев был осмотрен врачом. На здоровье не жаловался. Во время судебного заседания в зале суда обвиняемому внезапно стало плохо, была срочно вызвана бригада медиков. Затем Янгулбаев был доставлен в больницу и прооперирован, а сейчас находится там на лечении.

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