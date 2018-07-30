Киностудию «Чеченфильм» обвинили в мошенничестве на 22 млн рублей

30 Июль 10:10 2018-07-30T20:22:35+03:00

Деньги были получены от Минкульта РФ на съемки, которые так и не состоялись

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Полиция возбудила дело о мошенничестве на киностудии «Чеченфильм» Произошло это после поданной в Генпрокуратуру жалобы министра культуры Владимира Мединского на чеченских кинопродюсеров, получивших господдержку, но так и не вернувших деньги.

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- Дело возбуждено по факту хищения крупной суммы - 22 млн рублей. Расследование ведется в отношении неизвестных пока круга лиц из числа руководства и сотрудников киностудии «Чеченфильм», - сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, дело было возбуждено по материалам расследования прокуратуры. В них говорилось, что между Минкультуры и киностудией был заключен договор о предоставлении денег на кинопроизводство.

Деньги должны были пойти на создание фильма «Тоска» по мотивам рассказа Антона Чехова. Субсидия в размере почти 21,9 млн руб. была по безналичному расчету перечислена студии. В июле 2014 года суд обязал студию вернуть Минкультуры 21,9 млн руб. основного долга и еще 1,4 млн руб. в виде процентов за пользование чужими денежными средствами.

Но киностудия так и не расплатилось с министерством культуры РФ. Деньги исчезли. Сам «Чеченфильм» был ликвидирован, а фильма по мотивам рассказа Чехова выпущено так и не было.

Интересно, что работа над фильмом по мотивам произведений Антона Чехова в Чечне началась еще в 2010 году. Сценарий, подготовленный студией «Чеченфильм», под рабочим названием «Тоска» был одобрен Министерством культуры РФ. В основе сценария должны были лечь несколько произведений Чехова, в частности его рассказ «Тоска», который и дал рабочее название ленте. Чеховских героев, например, одинокого извозчика Иону с его нелегкой судьбой, должны были перенести в современную Россию, на Северный Кавказ. А творчество Чехова предполагалось исследовать через призму чеченской культуры.

Съемки фильма планировалась начать в Москве и в Люксембурге. Одну из ролей должен был сыграть неподражаемый французский комик Пьер Ришар. Один из сопродюссеров картины должен был стать Карен Шахназаров.

- "Чеченфильм" в съемках должен был полагаться на материально-техническую базу "Мосфильма". - У нас в республике нет такого потенциала, какой есть на "Мосфильме", - профессиональных кадров, которые формировались десятилетиями и имеют ни с чем не сравнимый опыт, - говорил о ленте сам глава "Чеченфильма" Инал Шерипов.

СПРАВКА "КП"

Инал Шерипов родился 24 июня 1971 в Грозном. Основатель «шахматного кино» и автор «анти-голливудского манифеста». Работал на «Союзмультфильме», где писал музыку к детским фильмам, работал на ОРТ и Центральной студии документальных фильмов.

С конца 1990-х годов живёт и работает в Калифорнии (США) и Бельгии. Фильмы отмечены на многих кинофестивалях: в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле. C 2004 по 2009 Генеральный продюсер Европейской ассоциации кино и телевидения (Бельгия). В мае 2012 был вынужден покинуть киностудию «Чеченфильм», которую возглавлял с 2009 года. По собственному признанию - из-за разногласий с руководством Чеченской Республики.